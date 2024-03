Bihar Lok Sabha Election: 'इतिहास रचने को तैयार..4 जून को 400 पार', चुनावों की घोषणा के बाद बीजेपी ने दिया नारा

Highlights लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने दिया नया नारा इतिहास रचने को तैयार, 4 जून को 400 पार सात चरण में होंगे लोकसभा के चुनाव

Bihar Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव का बिगुल बजते ही भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने भी ऐलान कर दिया है कि 4 जून को 400 पार। बीजेपी बिहार के द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट में पीएम मोदी की फोटो है। जिस पर लिखा है कि इतिहास रचने को तैयार 4 जून को 400 पार।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं चुनाव आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव 2024 की घोषणा का स्वागत करता हूँ। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। यह देश और प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का माध्यम है। मैं समग्र राष्ट्र की जनता से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को और मजबूती देने का आह्वान करता हूँ। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का स्वागत करते हैं। 2024 का चुनाव एकतरफा होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानसेवक की भूमिका में रखते हुए काम किया है। पीएम मोदी जनता को जो विश्वास दिलवाया वे उस पर खरे उतरे हैं।

लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव 13 मई को होगा। 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। वोटों की गिनती 4 जून को होगी

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, "हम तीन चरणों में कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। सबसे पहले उपचुनाव के लिए। 26 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां उपचुनाव होने हैं। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल।

