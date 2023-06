विपक्षी एकता वाली 20 पार्टियां कौन हैं?, 20 लाख करोड़ का घोटाला किया, शाह ने बोला हमला, नीतीश जी कांग्रेस की चौखट चूम रहे और लालू यादव को मूर्ख बना रहे हैं, देखें वीडियो

Highlights नीतीश बाबू कुछ तो शर्म करो, जिसने आपको गद्दी दी, उसी पर आप सवाल उठा रहे हो। कुछ लोग सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है?

पटनाः केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के लखीसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों की एकता पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी एकता वाली 20 पार्टियां कौन हैं? ये वही हैं न जिसने 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है। जो सत्ता के लिए सारी सिद्धांतों को छोड़ दे, उस पर भरोसा किया जा सकता है क्या?

सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पटना आने पर मुझे बताया गया बारिश और आंधी है, मुंगेर नहीं जा पाएंगे लेकिन मैं अशोक धाम की कृपा से यहां आया हूं। वहीं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ में ललकारते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला।

#WATCH | In Lakhisarai, Bihar, Union Home Minister Amit Shah says, "Paltu babu Nitish Kumar was asking what was done (by the Centre) in nine years. At least have some regard for those with whom you sat and due to whom you became the Chief Minister. A lot of work was done by PM… pic.twitter.com/2Cu2FSV2kd — ANI (@ANI) June 29, 2023

उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू कुछ तो शर्म करो, जिसने आपको गद्दी दी, उसी पर आप सवाल उठा रहे हो। शाह ने कहा कि कुछ लोग सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि नीतीश आज पीएम बनने के लिए कांग्रेस की चौखट चूम रहे हैं। लालू को वे मूर्ख बना रहे हैं।

शाह ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पैदाइश भ्रष्टाचार के विरोध से हुई थी। इंदिरा गांधी का विरोध कर नीतीश कुमार राजनीति में आए थे। लेकिन अब तो पीएम बनने के लिए कांग्रेस की चौखट पर बैठे हैं। वहीं, पटना में हुई विपक्षी दलों की महाबैठक पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि अभी बहुत बड़ा फोटो देखा। फोटो देखकर आश्चर्य हुआ।

#WATCH | In Lakhisarai, Bihar, Union Home Minister Amit Shah says, "These nine years have been years of India's glory. Wherever PM Modi goes, be it the US or England or France or Egypt - you hear chants of 'Modi, Modi'. He went to the US recently, some Head of State sought his… pic.twitter.com/x9IM5WwJFJ — ANI (@ANI) June 29, 2023

उन्होंने कहा कि यह बिहार की भूमि है, जयप्रकाश की भूमि है जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नीतीश बाबू आपको शर्म आनी चाहिए। 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जरा बताओ जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांत को छोड़ दे उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या?

#WATCH | In Lakhisarai, Bihar, HM Amit Shah says, "...Can a leader who changes house again & again be trusted? Should the reins of Bihar be given in the hands of such a man? He too knows it. That is why, he is sitting in front of Congress' house to be the PM of the country. He… pic.twitter.com/HvjshHU7qM — ANI (@ANI) June 29, 2023

अरे नीतीश बाबू आप किस मुंह से कांग्रेश और लालू प्रसाद के साथ बैठ गए? अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस करीब बीस साल से लगातार राहुल बाबू की लॉटरी लगाने की कोशिश में लगी है। इस बार पटना में भी राहुल की ही लॉटरी खोली गई थी।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने झंझारपुर में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, बक्सर में कॉलेज, 1360 मेगावाट की क्षमता वाला चौसा में एनटीपीसी का पावर प्लांट का काम चालू किया है, मधेपुरा में मछली चारा मिल भी भी स्थापित की गई है।

#WATCH | In Lakhisarai, Bihar, HM Amit Shah says, "Congress is a strange party. A leader is launched for the first time in politics. We come from a party where a leader is not launched but the public launches him. But Congress has been launching Rahul baba for 20 years now. But… pic.twitter.com/PWpclAls9I — ANI (@ANI) June 29, 2023

नीतीश बाबू आप बताएं, आपने क्या किया? ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं क्या, इनके हाथों में बिहार सौंप सकते हैं क्या? नीतीश बिहार में ही रहना चाहते हैं। सीएम बने रहना चाह रहे हैं। इसलिए सभी भाजपा विरोधियों को इकट्ठा कर रहे हैं।

