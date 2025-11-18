Bihar Govt Formation: नीतीश कुमार को मिलेगी महिला डिप्टी? बिहार कैबिनेट का फॉर्मूला लगभग तय
By रुस्तम राणा | Updated: November 18, 2025 21:21 IST2025-11-18T21:21:29+5:302025-11-18T21:21:29+5:30
सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की है।
पटना:बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के गठन पर व्यापक सहमति बन गई है। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को होगा। सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की है। सूत्रों ने बताया कि उपमुख्यमंत्री पद के लिए किसी महिला को चुने जाने की भी संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा और गठबंधन के सभी दलों को शामिल किया जाएगा, न कि केवल एक दल को। मंत्री पद के लिए दो नए लोगों को शामिल किया जाएगा। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। जातीय समीकरणों की बात करें तो पिछली सरकार में मंत्रिमंडल में 11 सवर्ण, 10 ओबीसी, सात अति पिछड़े, पाँच दलित, दो महादलित और एक मुस्लिम शामिल थे।
इस बार एनडीए में 15 यादव, 23 कुर्मी, 19 कुशवाहा, 23 वैश्य, 31 राजपूत, 15 भूमिहार, 15 ब्राह्मण, 2 कायस्थ, 10 अति पिछड़ा वर्ग, 34 अनुसूचित जाति, एक आदिवासी और एक मुस्लिम विधायक हैं। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में जाति का मुद्दा इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय होगा।
सूत्रों ने बताया कि भाजपा जातिगत संतुलन को ध्यान में रखते हुए एक विधानसभा अध्यक्ष और दो उपमुख्यमंत्री चुन सकती है। अगर विधानसभा अध्यक्ष उच्च जाति से हैं, तो उपमुख्यमंत्री ओबीसी/ईबीसी या दलित पृष्ठभूमि से हो सकता है - या इसके विपरीत।
राज्य में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में कुछ पद खाली रखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, भाजपा के पास सबसे ज़्यादा मंत्री होने की संभावना है। निवर्तमान सरकार में भाजपा के 21, जदयू के 13 (मुख्यमंत्री सहित), हम का एक और एक निर्दलीय मंत्री थे।
इस बार चिराग पासवान को दो और उपेंद्र कुशवाहा को एक मंत्री मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, चिराग पासवान की पार्टी के राजू तिवारी को एक मंत्री पद दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी मंत्री बन सकती हैं।
क्षेत्रवार, सत्तारूढ़ गठबंधन को शाहाबाद, मगध, मिथिला और सारण जैसे क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिली थी, इसलिए उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। वर्तमान सरकार के कई मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है।
सूत्रों ने संकेत दिया कि इस सूची में भाजपा के नितिन नवीन, संजय सरावगी, जिबेश मिश्रा, नीतीश मिश्रा, डॉ. सुनील कुमार और विजय कुमार मंडल शामिल हो सकते हैं। इस चुनाव में जीत हासिल करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भी शामिल किया जा सकता है।
जदयू से श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव फिर से चुने जा सकते हैं। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा, "शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी कर ली गई है... यह बिहार में विकास की नई उड़ान का शपथ ग्रहण समारोह है।"
उन्होंने आगे कहा, "हम उत्सव का माहौल कैसे बना सकते हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं... विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई अन्य केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं... बिहार इसे एक उत्सव की तरह मनाएगा।"