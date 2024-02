Bihar Floor Test: फंसा पेंच, कांग्रेस ने नीतीश को चुनौती देते हुए कहा, "बहुमत है तो स्पीकर को हटाकर दिखाएं"

Highlights बहुमत परीक्षण से पहले कांग्रेस ने कहा कि नीतीश सत्ता की खोखली जमीन पर बिहार को हांक रहे हैं कांग्रेस ने कहा कि उन्हें बहुमत के आधार पर स्पीकर को हटाना होगा, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं है वहीं एआईएमआईएम ने कहा कि वो नीतीश सरकार के खिलाफ में वोट करेगी

पटना: बिहार में आज नीतीश कुमार के लिए परीक्षा की घड़ी है। महागठबंधन सरकार से इस्तीफा देकर एनडीए में वापसी करके मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे नीतीश को आज विधानसभा में बहुमत साबित करना है लेकिन मौजूदा घटनाक्रम को देखें तो स्थितियां उनके बेहद अनुकूल नहीं लग रही हैं।

वैसे जदयू, भाजपा और हम का दावा है कि उनके पास नीतीश सरकार को चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत है लेकिन विपक्षी महागठबंधन का दावा है कि नीतीश कुमार सत्ता की खोखली जमीन पर खड़े होकर बिहार को हांक रहे हैं।

पटना विधानसभा में होने वाले रस्साकशी के खेल से पहले आज बिहार कांग्रेस के नेता डॉ. शकील अहमद खान ने सनसनीखेज दावा करते हुए नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए कहा, "पहले उन्हें बहुमत के आधार पर स्पीकर को हटाना होगा और हमारे मुताबिक उनके पास बहुमत नहीं है।"

#WATCH | On Floor test today, Bihar Congress CLP leader Dr Shakeel Ahmed Khan says, "First they will have to remove the Speaker on the basis of majority and according to us, they do not have the majority..." pic.twitter.com/qMovNkERdt