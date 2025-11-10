Bihar Elections: तेजस्वी यादव ने पहले चरण के वोटर टर्नआउट जारी करने में देरी को लेकर EC पर निशाना साधा, पूछा- 'डेटा क्यों छिपाया जा रहा है?'

पटना: आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने 6 नवंबर को हुए पहले चरण की वोटिंग के वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने में देरी को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है।

पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, "चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को था। आज 10 नवंबर है। 4 दिन बाद भी डेटा पब्लिक नहीं किया गया है... पहले वे उसी दिन मैन्युअल रूप से बता देते थे। डेटा क्यों छिपाया जा रहा है?".

उन्होंने आगे कहा, "वोटिंग 11 नवंबर को है और गिनती 14 तारीख को होगी। लेकिन आपको 4 दिन से ज़्यादा समय तक पता नहीं चलेगा कि कितने वोट डाले गए।" उन्होंने आगे कहा, EC और BJP के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए RJD नेता ने कहा, "BJP अपने पाप करती रहेगी और चुनाव आयोग उसे छिपाता रहेगा... चुनाव आयोग मर चुका है और एक टूल बन गया है..."

#WATCH | Patna, Bihar | RJD leader Tejashwi Yadav says, "The first phase of the elections was on November 6. Today is November 10. Even after 4 days, the data has not been made public... Earlier, they used to tell on the same day manually. Why is the data being concealed? The… pic.twitter.com/s2296eqrdH — ANI (@ANI) November 10, 2025

तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की जीत पर भरोसा जताते हुए कहा, "बिहार सबसे ज़्यादा विकसित राज्य बनेगा... पिछले 20 सालों में इसे कोई सफलता नहीं मिली... अब, 14 नवंबर के बाद, बिहार अपनी सफलता की लिस्ट बनाएगा... यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री, शिक्षा, मेडिकल और पैसे कमाने के मौके होंगे। यहाँ IT हब और एजुकेशनल सिटीज़ होंगी। सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। हम यह पक्का करेंगे कि किसी भी बिहारी को दूसरे राज्य में न जाना पड़े..."

