Bihar Elections 2025: तेजप्रताप यादव ने किया महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान, अपनी पार्टी से 21 सीटों के लिए घोषित किया उम्मीदवार
By एस पी सिन्हा | Updated: October 13, 2025 18:57 IST2025-10-13T18:57:22+5:302025-10-13T18:57:22+5:30
पटना: राजद प्रमुख लालू यादव के बड़े लाल तेजप्रताप यादव ने परिवार से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तेजप्रताप ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में तेज प्रताप ने अपने नाम के साथ 21 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा स्वयं तेजप्रताप यादव को लेकर है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे।
उम्मीदवारों की सूची में वैशाली के 126-महुआ से तेज प्रताप यादव, सीतामढ़ी के 30-बैलसंड से विकास कुमार कवि, भोजपुर के 198-शाहपुर से मदन यादव, पटना के 180-बख्तियारपुर से डॉ. गुलशन यादव, पटना के 191-बिक्रमगंज से अजीत कुशवाहा, भोजपुर के 197-जगदीशपुर से नीरज राय, गयाजी के 233-अतरी से अविनाश, गयाजी के 234-वजीरगंज से प्रेम कुमार, दरभंगा के 80-बेनीपुर से अवध किशोर झा, पटना के 187-मनेर से शंकर यादव, बक्सर के 201-डुमरांव से दिनेश कुमार सूर्या, मोतिहारी के 14-गोबिंदगंज से आशुतोष, पटना के 184-पटना साहिब से मीनू कुमारी (अधिवक्ता), मधेपुरा के 73-माधोपुरा से संजय यादव, मोतिहारी के 03-नरकटियागंज से तौफ़ीक़ रहमान, गोपालगंज के 102-कुचायकोट से ब्रज बिहारी भट्ट, नवादा के 236-हिसुआ से रवि राज कुमार, वैशाली के 129-महनार से जय सिंह राठी, छपरा (सारण) के 115-बनियापुर से पुष्पा कुमारी, समस्तीपुर के 137-मोहिउद्दीन नगर से सुरभि यादव और गोपालगंज के 100-बरौली से धर्मेंन्द्र क्रांतिकारी को उम्मीदवार घोषित किया गया है।
बता दें कि तेज प्रताप यादव इस समय समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक हैं। इससे पहले वो महुआ से विधायक रह चुके हैं। पार्टी और परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। महुआ से इस समय राजद के मुकेश रौशन विधायक हैं।