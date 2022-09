तेजस्वी यादव का अमित शाह से सवाल- बिहार आने का मकसद क्या है?

Highlights अमित शाह आ रहे हैं तो बताइए कि विशेष राज्य का दर्ज़ा देंगे या नहीं? एक बात तो सब के मन में है कि आने का मकसद क्या है? समाज में जहर बोना ही आने का मकसद है।

पटनाः केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह 23 और 24 सितंबर को बिहार का दौरा करने वाले हैं।अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कई सवाल खड़े किए हैं। यादव ने कहा कि आने का मकसद क्या है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह आ रहे हैं तो बताइए कि विशेष राज्य का दर्ज़ा देंगे या नहीं? एक बात तो सब के मन में है कि आने का मकसद क्या है? समाज में जहर बोना ही आने का मकसद है। अमित शाह आकर यही बोलेंगे कि जंगल राज आ गया है। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे और हिंदुओं को भड़काएंगे, बस इतना ही करते हैं।

We want to ask Union Home Minister Amit Shah - will Centre give special status to Bihar? What's the motive of his visit here? When he comes here he'll say that there's jungle raj in Bihar, will speak against Muslims & incite Hindus, that's all they do: Bihar Dy CM Tejashwi Yadav pic.twitter.com/RNSqxBCxMM