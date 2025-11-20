Highlights Bihar CM Oath Ceremony LIVE: शपथ ग्रहण समारोह लाइव, 10वीं बार CM नीतीश कुमार, देखें पटना के गांधी मैदान से लाइव अपडेट Nitish Kumar Shapath Grahan Live: पटना के गांधी मैदान से शपथ ग्रहण समारोह लाइव

Bihar CM Oath Ceremony LIVE: नीतीश कुमार आज 20 नवंबर को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार, कई केंद्रीय मंत्री और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान और उसके आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई शीर्ष नेता बृहस्पतिवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आम जनता का प्रवेश 20 नवंबर तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कार्यक्रम के मद्देनजर गांधी मैदान के आसपास के कई सड़कों पर यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित भी किया गया है।

