Bihar CM Oath Ceremony LIVE: शपथ ग्रहण समारोह लाइव, 10वीं बार CM नीतीश कुमार, देखें पटना के गांधी मैदान से लाइव अपडेट
By संदीप दाहिमा | Updated: November 20, 2025 05:28 IST2025-11-20T05:28:28+5:302025-11-20T05:28:28+5:30
Bihar CM Shapath Grahan Live: नीतीश कुमार आज 20 नवंबर को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार, कई केंद्रीय मंत्री और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे।
Bihar CM Oath Ceremony LIVE: नीतीश कुमार आज 20 नवंबर को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार, कई केंद्रीय मंत्री और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान और उसके आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई शीर्ष नेता बृहस्पतिवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आम जनता का प्रवेश 20 नवंबर तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कार्यक्रम के मद्देनजर गांधी मैदान के आसपास के कई सड़कों पर यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित भी किया गया है।
#WATCHपटना | एनडीए नेताओं ने आज सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 19, 2025
(सोर्स: CMO, बिहार) pic.twitter.com/8R0fR1KWiU
#WATCH पटना: भाजपा नेता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने कहा, "शपथ ग्रहण समारोह का बहुत उत्साह है 10 वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार का सौभाग्य है कि बिहार के पास सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री बिहार के पास है। पूरा देश देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी। बिहार… pic.twitter.com/IdXiTaOhq5— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 19, 2025
#WATCH आगरा: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, "उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का गुंडाराज लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये जंगरराज पार्ट-2 लाने वाले लोग हैं। ये उन्हीं(राजद) की थाली के चट्टे बट्टे हैं।" pic.twitter.com/rbQJIAQDek— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 19, 2025
