Bihar CM Oath Ceremony LIVE: शपथ ग्रहण समारोह लाइव, 10वीं बार CM नीतीश कुमार, देखें पटना के गांधी मैदान से लाइव अपडेट

LIVE

By संदीप दाहिमा | Updated: November 20, 2025 05:28 IST2025-11-20T05:28:28+5:302025-11-20T05:28:28+5:30

Bihar CM Shapath Grahan Live: नीतीश कुमार आज 20 नवंबर को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार, कई केंद्रीय मंत्री और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे।

Bihar CM Shapath Grahan Live Nitish Kumar 10th Oath Ceremony in Patna Gandhi Maidan Live Updates | Bihar CM Oath Ceremony LIVE: शपथ ग्रहण समारोह लाइव, 10वीं बार CM नीतीश कुमार, देखें पटना के गांधी मैदान से लाइव अपडेट

Bihar CM Oath Ceremony LIVE: शपथ ग्रहण समारोह लाइव, 10वीं बार CM नीतीश कुमार, देखें पटना के गांधी मैदान से लाइव अपडेट

HighlightsBihar CM Oath Ceremony LIVE: शपथ ग्रहण समारोह लाइव, 10वीं बार CM नीतीश कुमार, देखें पटना के गांधी मैदान से लाइव अपडेटNitish Kumar Shapath Grahan Live: पटना के गांधी मैदान से शपथ ग्रहण समारोह लाइव

Bihar CM Oath Ceremony LIVE: नीतीश कुमार आज 20 नवंबर को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार, कई केंद्रीय मंत्री और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान और उसके आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई शीर्ष नेता बृहस्पतिवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आम जनता का प्रवेश 20 नवंबर तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कार्यक्रम के मद्देनजर गांधी मैदान के आसपास के कई सड़कों पर यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित भी किया गया है।

LIVE

Get Latest Updates

English summary :
Bihar CM Shapath Grahan Live Nitish Kumar 10th Oath Ceremony in Patna Gandhi Maidan Live Updates


Web Title: Bihar CM Shapath Grahan Live Nitish Kumar 10th Oath Ceremony in Patna Gandhi Maidan Live Updates

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BiharNitish KumarBihar Assembly Election 2025Narendra ModiJDUPatnaAmit ShahYogi Adityanathबिहारनीतीश कुमारबिहार विधानसभा चुनाव 2025नरेंद्र मोदीजेडीयूपटनाअमित शाहयोगी आदित्यनाथ