पिता को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के लिए बधाई देता हूं, निशांत कुमार ने कहा-जनता ने हमें उम्मीद से ज्यादा दिया, वीडियो

पटनाः जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं, उनके बेटे निशांत कुमार ने कहा कि मैं अपने पिता को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के लिए बधाई देता हूं। जनता ने हमें उम्मीद से ज्यादा दिया। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। कुमार (74) पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि, उनकी सरकार आठ दिनों के भीतर गिर गई थी।

#WATCH | Patna | As Nitish Kumar is set to return as Bihar CM for the 10th time, his son Nishant Kumar says, "I congratulate my father for taking the oath as the CM the 10th time. The public gave us more than expected. I thank and also congratulate the public." pic.twitter.com/Xx2czQMuAb — ANI (@ANI) November 20, 2025

#WATCH | Senior NDA leaders, including Union HM Amit Shah, BJP National President JP Nadda, UP CM Yogi Adityanath, Maharashtra CM Devendra Fadnavis, Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu, Gujarat CM Bhupendra Patel and others at Gandhi Maidan in Patna, where the swearing-in… pic.twitter.com/i1TAfaQoxW— ANI (@ANI) November 20, 2025

उनका दूसरा कार्यकाल 2005 में शुरू हुआ और उसके बाद से 2014 तक वे लगातार राज्य की कमान संभालते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन कुछ समय बाद फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

कुमार ने आखिरी बार जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जब उन्होंने और उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी की थी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं।

Senior NDA leaders, including Union HM Amit Shah, BJP National President JP Nadda, Maharashtra CM Devendra Fadnavis, Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu, Gujarat CM Bhupendra Patel and others at Gandhi Maidan in Patna, where the swearing-in ceremony of the NDA government in… pic.twitter.com/26ykALmk50 — ANI (@ANI) November 20, 2025

शपथ ग्रहण समारोह भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ‘‘बिहार के लोगों को इस नयी सरकार के बनने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि बिहार आने वाले समय में विकसित हो रहे भारत का वृद्धि इंजन बनेगा।’’ जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, ‘‘आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजग की सरकार का गठन होने जा रहा है।

आज के शपथ ग्रहण के बाद हमारा संकल्प है कि देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में बिहार को खड़ा करना है। इसके लिए बिहार में विकास की गंगा बहती रही है और हम लोग मिलकर नए आयाम स्थापित करेंगे।’’ एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और कार्यक्रम में तीन लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि नए मंत्रिमंडल का विस्तार अगले साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद किया जाएगा।

