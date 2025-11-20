Bihar CM Oath Ceremony: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र बनेंगे मंत्री?

Highlights Bihar CM Oath Ceremony Live: पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। Bihar CM Oath Ceremony Live: 25 मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। Bihar CM Oath Ceremony Live: नीतीश कुमार (74) पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे।

पटनाः नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले नए बिहार मंत्रिमंडल में एनडीए के सहयोगी दलों, हम, लोजपा (रालोद) और रालोद को प्रतिनिधित्व मिलेगा। लोजपा (रालोद) से संजय कुमार (पासवान) और संजय सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। संतोष कुमार सुमन हम के मंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि रालोद से दीपक प्रकाश भी मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। आपको बता दें कि हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक हैं और अभी विधायक भी नहीं हैं।

नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ

जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार, उनके साथ 25 मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। कुमार (74) पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि, उनकी सरकार आठ दिनों के भीतर गिर गई थी।

उनका दूसरा कार्यकाल 2005 में शुरू हुआ और उसके बाद से 2014 तक वे लगातार राज्य की कमान संभालते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन कुछ समय बाद फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुमार ने आखिरी बार जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

जब उन्होंने और उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी की थी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल होंगे।

Web Title: Bihar CM Oath Ceremony Live Union Minister Jitan Ram Manjhi and RLM chief Upendra Kushwaha's sons will become ministers