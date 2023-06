अगुवानी-सुल्तानगंज पुलः 1710 करोड़ की लागत, ड्रीम प्रोजेक्ट के गिरने से दुखी सीएम नीतीश, जांच का आदेश, देखें वीडियो

Highlights सोमवार को कहा कि यह पुल पिछले साल भी टूटा था। अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। निर्माण सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिससे यह बार-बार गिर रहा है।

पटनाः बिहार के खगड़िया और भागलपुर जिले के बीच 1710 करोड़ की लागत से बनने वाला अगुवानी-सुल्तानगंज पुल रविवार शाम गंगा नदी में समा गया। इस पुल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। पुल के गिरने के बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि यह पुल पिछले साल भी टूटा था।

मैंने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसका निर्माण सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिससे यह बार-बार गिर रहा है। विभाग इस पर गौर करेगा और कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली बार जब पुल का एक हिस्सा गिरा था तो जांच कराई गई थी।

#WATCH | The bridge that collapsed yesterday had collapsed last year also. I have instructed officials to take strict action. It is not being constructed correctly that's why it is collapsing again & again. The department will look into it & action will be taken: Bihar CM Nitish… pic.twitter.com/Y8m5Zo5Kka — ANI (@ANI) June 5, 2023

निर्माण एजेंसी को कई तरह के निर्देश दिये गये थे। इसके बाद फिर से पुल का एक हिस्सा गिर गया है। गड़बड़ बन रहा होगा। इसलिए गिर गया है। जो निर्माण एजेंसी की लापरवाही को दिखाता है। पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया गया है और दोषिुयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर निर्माण एजेंसी को भी बदल दिया जाएगा

#WATCH | After the bridge collapse, a person working as a guard with SP Singla Company is said to be missing. His body has not been recovered yet. Search by SDRF & NDRF teams is underway to trace him: Chandan Kumar, Circle Officer, Parbatta, Bihar https://t.co/sAepXdPg5Gpic.twitter.com/rMbrDQO6ss — ANI (@ANI) June 5, 2023

वहीं 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता को इस तारीख पर आने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए तत्काल 12 जून को निर्धारित बैठक टाल दी गई है और जल्द ही अगली तिथि की जानकारी दी जाएगी।

वहीं, बालासोर में हुए रेल दुर्घटना के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि जब उनके समय मे रेल हादसा हुआ था और वे मौके पर पहुंचे थे तो उन्हें काफी तकलीफ हुई थी और उसके बाद उन्हौने रेलमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके इस्तीफा लौटा दिया था पर उन्होंने आग्रह करके अपना इस्तीफा उन्हौने सौंप दिया था।

#WATCH | Opposition meeting to be held on June 12 has been postponed. Heads of all political parties were supposed to come to the meeting, it's not right if any other representative will come. So we've asked Congress party that the head of the party should come. New date of the… pic.twitter.com/Tg5kh63Isj — ANI (@ANI) June 5, 2023

इस रेल हादसे पर वर्तमान रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है कि पर जिस तरह से यह पूरी घटना हुई है उसमें वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए।वहीं, सम्राट चौधरी के हमलावर रुख के सवाल पर नीतीश ने कहा कि वह पहले तेजस्वी जी की पार्टी में थे।

फिर मेरे पार्टी में आये और अभी उधर चले गये हैं तो अनाप-शनाप बोलते रहते हैं। उनके बोलने का कोई मतलब थोड़े ही है। बता दें कि अगुवानी सुल्तानगंज महासेतु कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। डाल्फिन वैधशाला, टाल प्लाजा, पुल प्रदर्शनी, पैसेंजर अंडर पास आदि इसकी खास विशेषता होगी।

महासेतु की लंबाई करीब 3.160 किलोमीटर होगी। जबकि एप्रोच पथ की कुल लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। एक साल पहले भी आंधी में पुल का कुछ हिस्सा ढह गया था। साल 2014 में इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया था।

