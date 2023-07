कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ले जा रहा विमान भोपाल हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरा, देखें वीडियो

Highlights बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल शामिल हुए थे। आपातकालीन लैंडिंग की जानकारी मिलने के बाद हम हवाई अड्डे की ओर जा रहे हैं।

भोपालः कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर एक विमान मंगलवार शाम भोपाल हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरा। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने बताया कि विमान को भोपाल हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। हालांकि,विमान की आपात लैंडिंग के पीछे का कारण और गंतव्य जैसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

#WATCH | Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi at Bhopal airport after their aircraft made an emergency landing at the airport pic.twitter.com/4mDdRG37bZ

मिश्रा ने कहा कि विमान के रात करीब साढ़े नौ बजे आगे की यात्रा के लिए उड़ान भरने की संभावना है। कुछ घंटे पहले बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल शामिल हुए थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने कहा कि आपातकालीन लैंडिंग की जानकारी मिलने के बाद हम हवाई अड्डे की ओर जा रहे हैं।

Madhya Pradesh Congress leaders meet Sonia Gandhi and Rahul Gandhi at Bhopal airport after the aircraft carrying the Gandhis made an emergency landing at the airport pic.twitter.com/cyHXGEZiOI