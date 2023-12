BJP New CM Face: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव, मध्य प्रदेश में मोहन और राजस्थान में भजन लाल शर्मा, भाजपा ने चौंकाया, नए लोग बन रहे सीएम, आखिर क्या है 2024 समीकरण

Highlights भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने परम्परा बदल दी है। नए और युवा नेता सीएम बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रमुख आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया।

Bharatiya Janata Party New CM Face: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने परम्परा बदल दी है। नए और युवा नेता सीएम बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रमुख आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी के नेता और तीन बार विधायक रहे मोहन यादव को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री होंगे।

BJP leader Bhajanlal Sharma to be the new Chief Minister of Rajasthan. pic.twitter.com/72cYEd8u94 — ANI (@ANI) December 12, 2023

बीजेपी नेता भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। भजनलाल शर्मा राजस्थान के सांगानेर से विधायक हैं और भाजपा के महामंत्री भी हैं। राजस्थान में सीएम को लेकर कई नाम पर चर्चा हो रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन राज्य में नए नेता को उतार कर सभी को चौकाया दिया है।

पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की यहां हुई बैठक में यह घोषणा की गई। शर्मा सांगानेर से विधायक हैं। वह भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में शामिल होने आए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में उनके नाम की घोषणा की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं।

#WATCH | BJP names Bhajanlal Sharma as the new Chief Minister of Rajasthan pic.twitter.com/j3awHnmH7k — ANI (@ANI) December 12, 2023

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीन राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शानदार जीत दर्ज की। भाजपा ने मप्र को सत्ता कायम रखी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से छीन ली। जीत के बाद भाजपा ने पुराने सीएम और पूर्व सीएम को आगे नहीं किया।

#WATCH | BJP central observers for Rajasthan, Rajnath Singh, Vinod Tawde and Saroj Pandey along with Union Minister Pralhad Joshi arrive in Jaipur.



They were received by former Rajasthan CM and BJP leader Vasundhara Raje. pic.twitter.com/BB2dxlxAiO — ANI (@ANI) December 12, 2023

भाजपा ने अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव पर फोकस कर दिया है। मध्य प्रदेश से 29, छत्तीसगढ़ से 11 और राजस्थान से 25 सांसद चुन कर आते हैं। पीएम मोदी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। राहुल गांधी लगातार ओबीसी और जाति जनगणना को लेकर भाजपा पर हमला करते रहे हैं।

Congress party is Anti-OBC!



They kept the records of Kaka Kalelkar Commission and Mandal Commission buried.



They did not confer constitutional status to National Commission of Backward Classes.



- Shri @AmitShah — BJP (@BJP4India) December 11, 2023

भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह मंगलवार दोपहर जयपुर पहुंचे। सिंह के साथ सह-पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और सरोज पांडेय भी जयपुर आये हैं। राजस्थान में भाजपा के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी चार्टर्ड विमान से उनके साथ पहुंचे हैं। प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया।

#WATCH छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। pic.twitter.com/fynD2RXJy0 — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 12, 2023

भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक मंगलवार शाम यहां होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जा सकती है। राज्य में 200 में से 199 सीट के लिए हुए चुनाव के परिणाम तीन दिसंबर को घोषित किये जा चुके हैं। 115 सीट पर जीत हासिल कर भाजपा बहुमत हासिल करने में कामयाब रही है।

गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेन्द्र पटेल सबसे पीछे बैठे थे और उन्हें सीएम बना दिया गया था। मोहन यादव मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीसरी पंक्ति में बैठे थे और उनकी लॉटरी लग लग गई। बीजेपी विधायकों को साफ संदेश है कि आगे रहने से फायदा नहीं है। काम करने वालों का इनाम हमेशा मिलेगा।

#WATCH | BJP central observers for Rajasthan, Rajnath Singh, Vinod Tawde, Saroj Pandey along with Union Minister Pralhad Joshi, BJP leaders CP Joshi, Vasundhara Raje and other leaders at the BJP office in Jaipur. pic.twitter.com/ek4RXxyyq5 — ANI (@ANI) December 12, 2023

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 17 नवंबर को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी। 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 163 सीट जीतीं, जबकि कांग्रेस 66 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही। राज्य भाजपा कार्यालय को फूलों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पोस्टरों के साथ सजाया गया है और जगह-जगह पर "मप्र के मन में मोदी, देश के मन में मोदी" के नारे लिखे गये हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 90 विधानसभा सीट में से 54 सीट जीतीं। कांग्रेस 35 सीट पर सिमट कर रह गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सीट जीतने में सफल रही। भाजपा ने राज्य में अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 29 सीट में से 17 जीती हैं।

