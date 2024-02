Bharat Ratna Lal Krishna Advani: कर्पूरी ठाकुर के बाद लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देखें पीएम मोदी ने एक्स पर क्या लिखा...

Highlights दिवंगत नेता कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उनसे बात की और यह खबर दी। भारत के विकास में लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका उल्लेखनीय है।

Bharat Ratna Lal Krishna Advani: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की गई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में अयोध्या के राम मंदिर के लिए अपनी रथ यात्रा से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले आडवाणी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उनसे बात की और उन्हें यह खबर दी।

Advani Ji’s decades-long service in public life has been marked by an unwavering commitment to transparency and integrity, setting an exemplary standard in political ethics. He has made unparalleled efforts towards furthering national unity and cultural resurgence. The conferring…

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं, भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। पीएम मोदी ने दिग्गज के सम्मान की घोषणा करते हुए कहा कि भारत के विकास में लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका उल्लेखनीय है।

I am very happy to share that Shri LK Advani Ji will be conferred the Bharat Ratna. I also spoke to him and congratulated him on being conferred this honour. One of the most respected statesmen of our times, his contribution to the development of India is monumental. His is a… pic.twitter.com/Ya78qjJbPK