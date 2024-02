Bharat Ratna Award 2024: लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, परिवार ने पीएम मोदी का आभार जताया

Highlights लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से परिवार में खुशी की लहर प्रतिभा आडवाणी ने अपने पिता को लड्डू खिलाकर बधाई दी जयंत आडवाणी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार इस सम्मान से बेहद खुश हैं

Bharat Ratna Award 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बाद उनके परिवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

इस घोषणा के बाद से आडवाणी के परिवार में खुशी की लहर है। देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने के आडवाणी के परिवार ने पीएम मोदी का आभार जताया है।

Pratibha Advani says, "He is very overwhelmed. He is a man of few words. But he had tears in his eyes. He has this joy and satisfaction that he dedicated his entire life in service of the nation. So, we are very happy..."