भारत जोड़ो यात्राः यूपी की राजनीति में सक्रिय होंगी प्रियंका, रायबरेली से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव!

Highlights कई माह बाद प्रियंका फिर से यूपी की राजनीति में सक्रिय हो रही है. प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से यूपी में पार्टी को मजबूत करने में जुटेंगी. प्रियंका अब हिमाचल की तर्ज पर यूपी में योगी सरकार को चुनौती देंगी.

लखनऊः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच गई है. नए साल में वह उत्तर प्रदेश (यूपी) में प्रवेश करेगी. इस प्रदेश में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रियंका गांधी भी आएंगी. कई माह बाद प्रियंका फिर से यूपी की राजनीति में सक्रिय हो रही है.

पार्टी के नेताओं के अनुसार प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से यूपी में पार्टी को मजबूत करने में जुटेंगी. पार्टी नेताओं का दावा है कि प्रियंका अब हिमाचल की तर्ज पर यूपी में योगी सरकार को चुनौती देंगी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रणनीति को ध्वस्त करने में जुटेंगी.

पार्टी नेताओं के अनुसार, यूपी के विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के प्रियंका गांधी ने योजनाबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश पर ध्यान देना शुरू किया था. उसका सुखद परिणाम सामने है. हिमाचल में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है. अब यूपी में प्रियंका फिर से सक्रिय हो रही है. भारत जोड़ो यात्रा में वह राहुल गांधी के साथ 3 जनवरी को वह यूपी आएंगी.

प्रियंका यूपी के अलावा अब आगे भी जिन राज्यों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी, वहां राहुल के साथ यात्रा में दिखेंगी. प्रियंका पार्टी का मजबूत चेहरा हैं. उन्होने हिमाचल प्रदेश में ने जम कर प्रचार किया और कांग्रेस वहां चुनाव भी जीती. इस जीत का महत्व है, कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में इसी तरह की जीत यूपी में भी चाहती है.

जिसके तहत यह तय हुआ है कि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और दक्षिण भारत की जिम्मेदार संभालेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगी और उत्तर भारत में पार्टी की कमान संभालेंगी. पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी के कमान संभालने पर पार्टी को यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में लाभ होगा.

राहुल के चलते दक्षिण भारत में पार्टी का परचम फहराएगा. फिलहाल यूपी में प्रियंका गांधी की टीम सक्रिय हो गई हैं. यह टीम अब यह मैसेज दे रही है कि अब हिमाचल की तर्ज पर प्रियंका गांधी गर्त में पहुंच चुकी कांग्रेस को फिर से यूपी में प्रमुख दल बनाने में जुटेंगी. और वह अपनी योजना के तहत पार्टी को मजबूत करते हुए योगी सरकार की खामियों को उजागर करने में जुटेंगी.

इसी क्रम में वह अमेठी और रायबरेली में दौरा कर केंद्र और योगी सरकार की योजनाओं की खामियों पर चर्चा करेंगी. इसके साथ ही यूपी में रहते हुए वह जिलों का दौर कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी संगठन को मजबूत करेंगी.

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections