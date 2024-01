Bharat Jodo Nyay Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भाजपा पर तंज, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है

Highlights भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब बिहार के किशनगंज पहुंच चुकी है राहुल गांधी ने यहां पर एक सभा को संबोधित किया राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा, कहा नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है

Bharat Jodo Nyay Yatra: मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब बिहार के किशनगंज पहुंच चुकी है। राहुल ने सोमवार को इस यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi says, "Many people asked me what is the purpose of this yatra. So we told them that the ideology of RSS-BJP has spread hatred. One religion is fighting with another religion... That's why we opened a shop of love in the market of hatred...… pic.twitter.com/1J6g3aLBAB