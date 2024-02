VIDEO: कांग्रेस सांसद और डीके शिवकुमार के भाई ने दक्षिण के लिए अलग देश की मांग की, कहा- 'केंद्र हमारा पैसा उत्तर भारत को दे रहा है'

Highlights डी के सुरेश ने केंद्र पर सारा फंड दक्षिण से उत्तरी राज्यों को देने का लगाया आरोप कांग्रेस सांसद ने कहा, अगर अनुदान में भेदभाव सही नहीं है तो अलग राष्ट्र दीजिए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनावी बजट है और इसमें कुछ भी नया नहीं है

बेंगलुरु: बेंगलुरु ग्रामीण कांग्रेस सांसद डी के सुरेश ने केंद्र पर तीखा हमला करते हुए दावा किया है कि केंद्र सारा फंड दक्षिण से उत्तर की ओर भेज रहा है। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर केंद्र दक्षिण भारतीयों की समस्याओं को नजरअंदाज करता रहा तो जल्द ही वे दक्षिण भारतीयों के लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। सुरेश उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के भाई हैं, जो कर्नाटककांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं।

डीके सुरेश ने कहा, "अगर अनुदान में भेदभाव सही नहीं है तो अलग राष्ट्र दीजिए। अगर अनुदान में भेदभाव इसी तरह जारी रहा तो यह अपरिहार्य है कि दक्षिण भारतीयों को अलग राष्ट्र के लिए आवाज उठानी चाहिए। हमारे राज्य को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। वे हमारा पैसा उत्तर भारत को दे रहे हैं। केंद्र सभी मामलों में राज्य के साथ अन्याय कर रहा है। हिंदी पक्ष हम पर दबाव डाल रहा है। राज्य को अनुदान के आवंटन में हमेशा अन्याय होता है।"

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेश ने कहा कि यह चुनावी बजट है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा, “यह चुनावी बजट है। अंतरिम बजट में सिर्फ नाम बदले गए हैं। उन्होंने कुछ संस्कृत नाम पेश किए हैं और योजनाएं पेश की हैं।”

Now DK Suresh, Congress MP and bother of DyCM of Karnataka, demands separate country for south claiming that taxes collected from Southern states are going to Northern states https://t.co/Ao6IIO1GMe pic.twitter.com/t5dVdvLtIA

बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक नेता की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा, "एक समय कांग्रेस सरदार पटेल जैसे नेताओं वाली पार्टी थी, जिन्होंने भारत को एक विविध लेकिन एकीकृत राष्ट्र में एकीकृत करने के लिए काम किया, आज राहुल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व डीके सुरेश जैसे लोग कर रहे हैं - जो जमानत पर बाहर हैं और भ्रष्टाचार के आरोपी कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई हैं। उनका एजेंडा उत्तर-दक्षिण संघर्ष और तुष्टीकरण की राजनीति से लोगों को बांटना है।''

Once upon a time Cong was a party wth leaders like Sardar Patel who worked to integrate India into one diverse yet unified nation



Today Rahuls Cong us represented by people like DK Suresh - brother of out on bail and corruption accused Cong Dy CM DK Shivakumar.



Their agenda… https://t.co/PvJnC5cfbA