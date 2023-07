बेंगलुरु की सड़क पर गुंडे! बीच सड़क पर बाइक रोक कार चालक को धमकाया, पूरी घटना कैमरे में कैद

बेंगलुरु: भारत की टेक राजधानी कहे जाने वाली बेंगलुरु में रोड रेज का एक खौफनाक वीडियो इंटरनेट के जरिए सामने आया है। क्लिप में कुछ लोगों एक कार को रोकने की कोशिश करते हुए और झगड़ा करते नजर आ रहे है। यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया गया था और इसे कार पर लगे डैशकैम से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे, 13 जुलाई को हुई इस घटना के बाद बेंगलुरु पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

वीडियो में नजर आता है कि चार लोग अपने दोपहिया वाहनों पर एक कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में बदमाशों को कार के सामने बहुत धीमी गति से स्कूटर चलाते देखा जा सकता है। उनमें से एक ने हेलमेट लगाया था, जबकि अन्य बिना हेलमेट के है। कार से हॉर्न बजाने के बाद भी ये सभी रास्ते से नहीं हट रहे थे।

कुछ देर बाद, स्कूटर पर सवार व्यक्ति अचानक अपना वाहन सड़क के बीच में रोक देता है और नीचे उतरता है। उसकी कोशिश कार चालक से उलझने की होती है। इस बीच उसके और साथ भी अपनी-अपनी गाड़ी रोक वहां पहुंच जाते हैं।

इनमें से एक बाइक सवार गलत साइड से आकर कार को टक्कर भी मारता है। इसके बाद कार चला रहा शख्स तुरंत यू-टर्न लेता है और मौके से भाग निकलता है।

शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए लिखा गया है, ' यह घटना नई सड़क पर हुई जो DSR रिवेरा से वर्थुर को जोड़ती है। बेंगलुरु की सड़क पर गुंडे। क्या इस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है।'

