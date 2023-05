प. बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने 'द केरल स्टोरी' को लेकर BJP पर साधा निशाना, कहा- वे विभाजनकारी राजनीति करने के लिए ऐसी फिल्म दिखाएंगे

Highlights कांग्रेस नेता ने भाजपा पर देश में फिल्म के जरिए विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा, वे (भाजपा) भारत की क्रांतिकारी शख्सियतों से जुड़ी फिल्में नहीं दिखाएंगे अदा शर्मा द्वारा अभिनीत यह फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी

कोलकाता: धर्मांतरण और आतंकवाद पर बनी फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर विवाद जारी है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जहां फिल्म का खुलकर समर्थन कर रही है तो वहीं विपक्षी दल फिल्म पर एक वर्ग के प्रति घृणा फैलाने का आरोप लगा रही है। गुरुवार को पश्चिम बंगालकांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने फिल्म को लेकर भाजपा पर निशाना साधा।

कांग्रेस नेता ने एक प्रेस वार्ता में भाजपा पर देश में फिल्म के जरिए विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह कहा कि यह फिल्म भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेस में टैक्स फ्री है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, वे (भाजपा) भारत की क्रांतिकारी शख्सियतों से जुड़ी फिल्में नहीं दिखाएंगे। वे केवल 'द केरल स्टोरी' और 'द कश्मीर फाइल्स' को मुफ्त में दिखाएंगे क्योंकि तब वे विभाजनकारी राजनीति कर पाएंगे।

