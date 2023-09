Bengal Cabinet Reshuffle: सीएम बनर्जी ने किया मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, छह मंत्रियों के विभागों में बदलाव, देखें लिस्ट

Highlights कुल मिलाकर छह मंत्रियों के विभागों में बदलाव किये गए। ज्योति प्रिया मल्लिक को सार्वजनिक उद्यम और औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय अभी तक गायक से नेता बने बाबुल सुप्रियो के पास था।

Bengal Cabinet Reshuffle: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए गायक से नेता बने इंद्रनील सेन को नया पर्यटन मंत्री नियुक्त किया है। पर्यटन मंत्रालय अभी तक गायक से नेता बने बाबुल सुप्रियो के पास था। कुल मिलाकर छह मंत्रियों के विभागों में बदलाव किये गए।

Mamata reshuffles ministry, removes Babul Supriyo from tourism department, gives him IT and renewable energy — Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2023

राज्य सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सुप्रियो को नवीकरणीय ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य की वन मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक को सार्वजनिक उद्यम और औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रदीप मजूमदार, जो पंचायत मामलों और ग्रामीण मामलों के मंत्री हैं, को राज्य सहयोग विभाग सौंपा गया है।

राज्य के पूर्व सहकारिता मंत्री और अनुभवी टीएमसी नेता अरुप रॉय को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी विभाग का प्रभार दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग संभालने वाले गुलाम रब्बानी को कोई प्रभार नहीं दिया गया है, लेकिन वह फिलहाल मंत्री बने रहेंगे।

VIDEO | "Our Constitution begins with 'We the People of India' in the Preamble. People have been using every name. It seems they (BJP) did it due to the INDIA alliance," says West Bengal CM @MamataOfficial on the debate over 'India' and 'Bharat'. pic.twitter.com/ZtlJ0Gxixs — Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2023

ममता बनर्जी ने कहा कि उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन "प्रतिशोध" के अलावा कुछ नहीं था। बनर्जी ने कहा, "यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है। अभिषेक बनर्जी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए, इसका उल्टा असर भी हो सकता है।"

अभिषेक बनर्जी को स्कूल नौकरी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है। पशु तस्करी मामले में ईडी ने उन्हें पहले भी कई बार तलब किया था। टीएमसी सुप्रीमो ने केंद्र से बंगाल के लिए नरेगा फंड जारी करने को भी कहा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि मुझे चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पसंद नहीं है।

#WATCH | On the arrest and judicial custody of former Andhra Pradesh CM and TDP Chief N Chandrababu Naidu, West Bengal CM Mamata Banerjee says, " I don't like the arrest of Chandrababu Naidu, if there is some mistake, you should talk and conduct an investigation. Nothing should… pic.twitter.com/wnIeBNAzCb — ANI (@ANI) September 11, 2023

