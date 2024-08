Bengal Bandh Today Live Updates: हेलमेट पहनकर बस चलाते दिखे ड्राइवर, बीजेपी के बंगाल बंद के बीच सरकारी बसें संचालित

Bengal Bandh Today Live Updates: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी द्वारा 'बंगाल बंद' का आह्वान किया गया है। राज्य में 12 घंटों के बंद के दौरान सभी सेवाओं को रोक दिया गया है जिनमें रेल, फ्लाइट, मेट्रो और स्कूल-कॉलेज शामिल है। बुधवार को इस बंद का असर आम लोगों के जीवन पर पड़ता नजर आ रहा है। राज्य की राजधानी कोलकाता में, सप्ताह के दिनों की सुबह सड़कों पर सामान्य चहल-पहल नहीं दिखी, क्योंकि बसें, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियाँ कम चल रही थीं। निजी वाहन भी काफी कम थे, जबकि बाजार और दुकानें खुली रहीं।

हालांकि, बंद के बीच राज्य सरकार की बसों को चलाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में राज्य बसों के ड्राइवर की अलग की तस्वीर सामने आई। बसों के ड्राइवर हेलमेट पहने हुए नजर आए। उत्तर दिनाजपुर में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम (एनबीएसटीसी) की बसों के चालक हेलमेट पहने हुए देखे गए। एक बस चालक ने कहा, "हम हेलमेट पहने हुए हैं, क्योंकि आज बंद का आह्वान किया गया है...सरकार ने हमें सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने का आदेश दिया है।"

#WATCH | BJP's 12-hour 'Bengal Bandh': Drivers of Government bus in Howrah seen wearing helmets



A bus driver says, "We are wearing helmets for safety..." pic.twitter.com/fymjumiuur — ANI (@ANI) August 28, 2024

इसी तरह हावड़ा में सरकारी बस के ड्राइवर हेलमेट पहने दिखे। एक बस ड्राइवर ने कहा, "आज बंद है, इसलिए हम हेलमेट पहन रहे हैं..."

#WATCH | BJP's 12-hour 'Bengal Bandh': Drivers of North Bengal State Transport Corporation (NBSTC) buses seen wearing helmets, in Cooch Behar



A bus driver says, "We are wearing helmets because of the bandh today...The department has given us the helmets..." pic.twitter.com/Xc8YivLxtG — ANI (@ANI) August 28, 2024

क्यों हो रहा विरोध प्रदर्शन?

गौरतलब है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने बीचे मंगलवार को उन्हें "तानाशाह" कहा और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उनके इस्तीफे की मांग की। भाजपा ने यह भी मांग की है कि सीबीआई बनर्जी और पुलिस आयुक्त विनीत गोयल का पॉलीग्राफ परीक्षण कराए, जिन्होंने शुरू में कहा था कि पीड़िता की मौत आत्महत्या से हुई है।

#WATCH | West Bengal | Security enhanced in Kolkata amid BJP's call for 12-hour 'Bengal Bandh'.



12-hour 'Bengal Bandh' has been called by the BJP to protest against the state government after the police used lathi charge and tear gas on protestors during Nabanna Abhiyan,… pic.twitter.com/BCybQPLV5h — ANI (@ANI) August 28, 2024

भाजपा ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा की, जिन्होंने पीड़िता के लिए न्याय और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कोलकाता में एक रैली निकाली थी। सैकड़ों जुलूस निकालने वालों, मुख्य रूप से युवाओं ने मंगलवार दोपहर शहर भर में दो स्थानों से 'नबन्ना अभियान' शुरू किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और आर जी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की।

#WATCH | RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case | Howrah, West Bengal: 12-hour 'Bengal Bandh' called by BJP to protest against the state government



The bandh has been called after the police used lathi charges and tear gas on protestors during Nabanna Abhiyan,… pic.twitter.com/22MmAKJol2 — ANI (@ANI) August 28, 2024

रैली करने वालों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए सीएम को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बारे में उनका तर्क है कि इसी के कारण आर जी कर त्रासदी हुई, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया। छात्र मंच 'छात्रसमाज' और राज्य सरकार के कर्मचारियों के 'संग्रामी जौथा मंच' द्वारा आयोजित रैली दो स्थानों - उत्तर कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर और हावड़ा में संतरागाछी से शुरू हुई।

Web Title: Bengal Bandh Today Live Updates Drivers seen driving buses wearing helmets government buses operate amid BJP Bengal Bandh