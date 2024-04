Begusarai Lok Sabha Election: 'मुझे 200 फीसदी विश्वास है कि हम बिहार में 40 सीटें जीतेंगे', केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा

Highlights गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब होंगे सिंह ने राजद-कांग्रेस गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया इस नवरात्रि में जो लोग दिखाते हैं कि मैं मछली खा रहा हूं वे मुगल संस्कृति के लोग हैं

Begusarai Lok Sabha Election : बेगुसराय से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि उन्हें विश्वास है कि बीजेपी बिहार में क्लीन स्विप करेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब होगी। इसे लेकर वह 200 फीसदी आश्वस्त हैं। उन्होंने राजद-कांग्रेस गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई थी।

#WATCH | Begusarai: On Bihar 40 Lok Sabha seats, Union Minister Giriraj Singh says, "We will win 40 seats in Bihar 200%. This tukde tukde, appeasement and Mughal mindset gang can never do the welfare of Bihar and the country. All 40/40 seats of the state will be in the name of PM… pic.twitter.com/hdMCrgYPwh