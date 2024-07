हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मोहन लाल बडोली को बनाया पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री नायब सैनी की ली जगह

चंडीगढ़:हरियाणा भाजपा विधायक मोहन लाल बडोली को मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। बडोली ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की जगह ली है, जो राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में पदोन्नत होने के बाद भी इस पद पर बने हुए थे। राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा 2014 से हरियाणा में सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस ने हाल के लोकसभा चुनावों में राज्य की 10 में से पांच सीटों पर जीत हासिल करते हुए मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं।

2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बडोली ने कांग्रेस उम्मीदवार जय दहिया को 2,600 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराकर राई निर्वाचन क्षेत्र जीता था। हालाँकि, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में बडोली को हरियाणा के सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा। वह कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से 21,816 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हार गए।

