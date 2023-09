Bageshwar assembly seat bypoll 2023: बीजेपी ने कांग्रेस को 2405 वोट से हराया, बागेश्वर विधानसभा सीट पार्वती दास ने मारी बाजी, नोटा से कब वोट मिले सपा प्रत्याशी को

Highlights कांग्रेस के बसंत कुमार को 30842 वोट मिले। भाजपा ने 2405 वोट से जीत हासिल की। नोटा ने कई प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया।

Bageshwar assembly seat bypoll 2023: बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बाजी मार ली। बागेश्वर की जिला मजिस्ट्रेट अनुराधा पाल ने कहा कि उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार पार्वती दास ने जीत हासिल की है। दास को 33247 वोट मिले।

कांग्रेस के बसंत कुमार को 30842 वोट मिले। भाजपा ने 2405 वोट से जीत हासिल की। नोटा ने कई प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया। सपा प्रत्याशी भगवती प्रसाद को 637 वोट मिले और नोटा को 1257 वोट प्राप्त हुए। इस सीट पर 2007 से भाजपा के चंदन राम दास प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनकी इस साल अप्रैल में मृत्यु हो गई थी।

#WATCH | On Bageshwar by-poll results, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "I want to extend my gratitude to the voters of Bageshwar... I want to congratulate Parvati Das and this win is a homage to Chandan Das. We will complete his uncompleted work and his dreams. Once… pic.twitter.com/doM9mvqXCy