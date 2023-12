Ayodhya Ram Mandir: हर साल 10 लाख यात्री करेंगे सफर, 1450 करोड़ रुपये की लागत, 6500 वर्ग मीटर क्षेत्र में अयोध्या हवाई अड्डा, भगवान श्रीराम के चित्रों से सजाया, जानें खासियत

Highlights व्यापक विस्तार किया जाएगा और रनवे की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। अयोध्या हवाई अड्डे का शनिवार को उद्घाटन करेंगे। अयोध्या हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में बढ़ेगी।

Ayodhya Ram Mandir: नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि कल का दिन अयोध्या हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या में हवाई अड्डे का दूसरे चरण में व्यापक विस्तार किया जाएगा और रनवे की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी।

VIDEO STORY | UP: Ayodhya decked up to welcome Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi)



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में 6,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने अयोध्या हवाई अड्डे का शनिवार को उद्घाटन करेंगे। सिंधिया ने कहा कि अयोध्या हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। उन्होंने कहा, ‘‘देशभर में नागर विमानन क्षेत्र के लिए व्यापक क्षमता है और विशेष रूप से अयोध्या के लिए भी ऐसा है जो हमारे दिलों में धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बसी है।’’

VIDEO | "Tomorrow marks a historic day. It's important not only for civil aviation, Ayodhya, and India, but for all those who believe in the vibrancy and commitment to Hinduism. PM Modi will inaugurate the Ayodhya airport on December 30, and it's going to be a very important day…

सिंधिया के अनुसार, दूसरे चरण में हवाई अड्डा परियोजना का व्यापक विस्तार किया जाएगा और इसे 6,500 वर्ग मीटर क्षेत्र से बढ़ाकर 50,000 वर्ग मीटर का किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘हम रनवे की लंबाई बढ़ाकर 3,750 मीटर कर रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पर्याप्त है।’’ अयोध्या में अत्याधुनिक हवाई अड्डे का पहला चरण 1,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है।

VIDEO | "In the past 9.5 years, under the visionary leadership of PM Modi, we have built 75 airports, bringing the total number (of airports) to149. It is our commitment to increase this number to close to 200 by the end of the decade," Union Minister @JM_Scindia tells PTI News.

हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6,500 वर्गमीटर होगा, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। सिंधिया ने कहा, ‘‘कल जब प्रधानमंत्री अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे तो यह दिन न केवल नागर विमानन के लिए, न केवल अयोध्या शहर के लिए, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, न केवल भारत के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है जो हिंदुत्व के प्रति हमारी अंतरात्मा की जीवंतता और प्रतिबद्धता में भरोसा रखते हैं ।’’

VIDEO | "Civil aviation is a sector that has rebounded emphatically, a sector that holds tremendous promise not only for aviation companies but also for the whole ecosystem," Union Minister @JM_Scindia tells PTI News.

एक अधिकारी ने बताया कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम ‘महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम’ होगा और इस संबंध में अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है। इस महीने की शुरुआत में इंडिगो एयरलाइन ने कहा था कि वह 30 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी से अयोध्या हवाई अड्डे तक उद्घाटन उड़ान का परिचालन करेगी और व्यावसायिक सेवाएं छह जनवरी से प्रारंभ होंगी।

अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कल किया जाएगा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है वहीं उसे राममंदिर की वास्तुशैली के चित्रण के साथ पारंपरिक स्वरूप में भी दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे।

हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन को तिरंगे की थीम पर सजाया जा रहा है। यह नवनिर्मित हवाई अड्डा मुख्य अध्योध्या शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उसमें आधुनिक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। उसे अयोध्या स्टेशन के नये भवन की भांति ही पारंपरिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इसका मुख्य द्वार भी इसी तरह बनाया गया है।

सीतापुर रोड साइड से हवाई अड्डे की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर कई पोस्टर लगाये गये हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर है और स्वागत संदेश लिखा है। इस मार्ग पर सजावटी लैंपपोस्ट लगाये गये हैं जबकि बीच में हरियाली इस क्षेत्र की आभा को बढ़ाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा करेंगे। वह पूर्वाह्न करीब 11.15 बजे पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

VIDEO | "May God give wisdom to the opposition leaders. Lord Ram is everyone's," says UP Deputy CM @kpmaurya1 on some opposition leaders terming the Ram Temple idol consecration ceremony in Ayodhya a 'BJP event'.

वह कई अन्य रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोपहर करीब सवा बारह बजे प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे।’’ उसमें कहा गया है कि अयोध्या के अत्याधुनिक हवाई अड्डे का पहला चरण 1,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है।

हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6,500 वर्गमीटर होगा, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा करने के लिए तैयार होगा। टर्मिनल भवन का अग्रभाग अयोध्या के श्रीराम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। टर्मिनल भवन के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्रीराम के जीवन को दर्शाते हुए स्थानीय कला, चित्रों और भित्ति चित्रों से सजाया गया है।

VIDEO | Ayodhya Police uses drones for surveillance as part of preparedness ahead of PM Modi's visit on December 30.

अयोध्या हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन विभिन्न सुविधाओं से लैस है जिनमें इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम, एलईडी लाइटिंग, वर्षा जल संचयन, फव्वारे के साथ भूनिर्माण, जल शोधन संयंत्र, जलमल शोधन संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं। पीएमओ ने कहा कि हवाई अड्डे से क्षेत्र में संपर्क सुधार होगा, जिससे पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

