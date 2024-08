जम्मू-कश्मीर 3 चरणों में होंगे मतदान, हरियाणा में इस दिन होगी वोटिंग; जानें तारीख और मतगणना डेट

Highlights जम्मू-कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में इस दिन होंगे मतदान मतगणना इस तारीख को संपन्न की जाएगी

Assembly Elections Schedule: भारतीय चुनाव आयोग ने आज दो राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे, मतदान 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। वहीं, हरियाणा में 1 अक्टूबर 2024 को मतदान होंगे और वहीं, नतीजे 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के आएंगे। प्रेंस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें से 74 सामान्य और 16 आरक्षित (एसटी - 9, एससी - 7) हैं। वहीं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 90 सीटों के लिए होंगे, जिनमें से 73 सामान्य और 17 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज दोपहर तीन बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया है। जम्मू -कश्मीर और हरियाणा के साथ-साथ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। हालांकि, आज सिर्फ दो राज्यों के बारे में सूचना दी गई है।

दरअसल, हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर और 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी योजना बनाई है।

चुनाव आयोग ने चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया है लेकिन अभी तक महाराष्ट्र का दौरा नहीं किया है।

झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव

चुनाव आयोग द्वारा जम्मू-कश्मीर में चुनाव की घोषणा करने के बाद यहां करीब 10 साल बाद मतदान होगा। क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था।

2019 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू-कश्मीर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। हालांकि, अगस्त 2019 में विभाजन के बाद, 2022 में पूरा होने वाले परिसीमन अभ्यास सहित विभिन्न कारणों से विधानसभा चुनाव नहीं हो सके।

हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव निकाय के प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की थी।

यात्रा के दौरान जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कुमार ने इस बात पर जोर दिया था कि आयोग वहां "जल्द से जल्द" चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

बता दें कि चुनाव समिति में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना शामिल हैं; डॉ. जितेंद्र सिंह, संसद सदस्य; जुगल किशोर शर्मा सांसद; गुलाम अली खटाना, सांसद राज्यसभा; अशोक कौल, महासचिव (संगठन); डॉ निर्मल सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम; कविंदर गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम; सुनील शर्मा, महासचिव; सलाह. विबोध गुप्ता, महासचिव; डॉ. देविंदर कुमार मन्याल, महासचिव; डॉ दरक्षण अंद्राबी, देविंदर सिंह राणा, पूर्व विधायक; अजय भारती, पूर्व एमएलसी; और संजीता डोगरा, अध्यक्ष महिला मोर्चा। इस समिति में जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री, तरुण चुघ, राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी जम्मू-कश्मीर, आशीष सूद, सह-प्रभारी जम्मू-कश्मीर और डॉ नरिंदर सिंह, राष्ट्रीय सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

