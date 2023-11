Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 300 सीट पर पड़े रहे वोट, मप्र में दोपहर 1 बजे तक 30-92%, छत्तीसगढ़ में 22-65% मतदान, देखें जिलावार आंकड़े

Highlights छत्तीसगढ़ विधानसभा में दूसरा और अंतिम चरण का मतदान है। पहले चरण में 20 सीट पर वोट डाले गए थे। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे।

Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान हो रहा है। दोनों राज्य में 300 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 30-92% मतदान हुआ, छत्तीसगढ़ में 22-65% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे।

VIDEO | "They (Narottam Mishra and BJP) know to talk only in such kind of a language. They try to polarise by such statements, however, their plan will not work this time," says Chhattisgarh CM @bhupeshbaghel on Madhya Pradesh minister Narottam Mishra's 'celebrations in Pakistan'… pic.twitter.com/wM5mFESsrA — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2023

छत्तीसगढ़ विधानसभा में दूसरा और अंतिम चरण का मतदान है। पहले चरण में 20 सीट पर वोट डाले गए थे। छत्तीसगढ़ में कुल 958 उम्मीदवार, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, आठ राज्य मंत्री और चार संसद सदस्य शामिल हैं, 70 सीटों की लड़ाई में जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है, जिसमें 230 विधानसभा सीटें मैदान में हैं। दोनों राज्यों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण में 22 जिलों के 70 विधान सभा क्षेत्रों में वोट डाले पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह मतदान शुरू हो गया।

#WATCH | After casting his vote, Chhattisgarh CM and Congress candidate from Durg assembly constituency Bhupesh Baghel says "Our target is to cross 75 (seats). High command will decide that (CM face) pic.twitter.com/QIS8PlK3aW — ANI (@ANI) November 17, 2023

प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पूर्ववर्ती कमल नाथ सहित 2,533 उम्मीदवार मैदान में हैं जहां सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस के बीच काफी हद तक सीधा मुकाबला है।

VIDEO | Chhattisgarh CM @bhupeshbaghel casts his vote in Jheet village of Patan Assembly constituency. #ChhattisgarhElections2023#AssemblyElectionsWithPTIpic.twitter.com/cX0vjIqPiC — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2023

नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले की बैहर, लांजी और परसवाड़ा सीटों तथा मंडला जिले की बिछिया और मंडला सीटों के 55 मतदान केंद्रों और डिंडोरी जिले के 40 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक है। बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान है।

#WATCH | On some incidents of violence in Madhya Pradesh during voting today, senior Congress leader Digvijaya Singh says, "Yes there are a few complaints. I hope that the government will work in a fair manner..." pic.twitter.com/Tp80LWDa14 — ANI (@ANI) November 17, 2023

अधिकारी ने कहा कि राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है और इस चुनाव में 5.6 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। अधिकारी ने बताया कि मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले अधिकृत मतदान एजेंटों की मौजूदगी में ‘मॉक पोल’ आयोजित किया गया। राज्य में 64,626 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है।

#WATCH | Madhya Pradesh Elections | Heavy security deployed outside polling booths 147-148 of Dimani Assembly constituency, in Mirghan, Morena where one person was injured in an incident of stone pelting. The situation is now under control. https://t.co/2Fc0HRQwV3pic.twitter.com/4BywZtlUrE — ANI (@ANI) November 17, 2023

इनमें 64,523 मुख्य बूथ और 103 सहयोगी (सहायक) स्टेशन शामिल हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 1,500 से अधिक है। मतदाताओं में 2,87,82,261 पुरुष, 2,71,99,586 महिलाएं और 1,292 तीसरे लिंगी हैं। उनमें सेवा और विदेशी मतदाता भी शामिल हैं। इस चुनाव में कुल 2,533 उम्मीदवार हैं जिनमें 2,280 पुरुष, 252 महिलाएं और एक तीसरे लिंगी हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को 70 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो गया। राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण में 1,63,14,479 मतदाता हैं। इस चरण में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आठ मंत्रियों और चार सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा।

#WATCH | Durg: Chhattisgarh Assembly elections: Chhattisgarh CM and Congress candidate from Durg assembly constituency Bhupesh Baghel cast his vote at polling booth number 57 in Kuriddih village. pic.twitter.com/LRvCHMeyTh — ANI (@ANI) November 17, 2023

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राजिम जिले की नक्सल प्रभावित बिंद्रानवागढ़ सीट के नौ मतदान केंद्रों-- कामरभौदी, आमामोरा, ओढ, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीनकछार और कोदोमाली में सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ जो दोपहर बाद तीन बजे समाप्त होगा। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक है।

अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में 827 पुरुष, 130 महिलाएं और एक तृतीय लिंग के उम्मीदवार समेत कुल 958 प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि रायपुर शहर पश्चिम सीट पर सबसे अधिक 26 उम्मीदवार हैं, जबकि डौंडीलोहारा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम चार उम्मीदवार मैदान में हैं।

अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में 70-70 उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस से तथा 43 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी (आप) से है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से 62, हमर राज पार्टी के 33, बहुजन समाज पार्टी से 43 तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में कुल मतदाताओं में से 81,41,624 पुरुष, 81,72,171 महिलाएं और 684 तीसरे लिंग के मतदाता हैं। दूसरे चरण के लिए 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन मतदान केंद्रों में से 700 संगवारी बूथ हैं जिनका प्रबंधन महिला मतदान कर्मियों द्वारा किया जाएगा।

रायपुर उत्तर विधानसभा सीट एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां सभी मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारी और कर्मचारी ही तैनात हैं जो मतदान कार्य संपन्न कराएंगी। राज्य के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 44 सीटें सामान्य है जबकि 17 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और नौ सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

