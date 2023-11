Assembly Elections 2023: ‘पनौती’, ‘जेबकतरे’ पर एक्शन, आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, 25 नवंबर तक जवाब देने को कहा

Highlights दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का बचाव किया। 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। यह शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा।

Assembly Elections 2023: निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए की गईं ‘पनौती’, ‘जेबकतरे’ और कर्ज माफी संबंधी टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 25 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। राजस्थान चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। 200 सीट पर 25 नवंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।

EC issues show-cause notice to Congress leader Rahul Gandhi for his 'panauti', 'pickpocket' and loan-waiver remarks targeting PM Modi