Assembly Elections 2023: "मोदी जी का स्वागत है", सांसदों ने यूं किया वेलकम, तीन राज्य में भाजपा ने मारी बाजी, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर कर दिया। तेलंगाना में भी पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही भाजपा सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं।

Assembly Elections 2023: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीन राज्य में विजयी हासिल किया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बाजी मार ली है। कांग्रेस से छत्तीसगढ़ और राजस्थान छीन लिया है। तीन राज्यों में पार्टी की जीत के बाद दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने "मोदी जी का स्वागत है" के नारे के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया।

#WATCH | Bharatiya Janata Party MPs welcome PM Modi with chants of "Modi ji ka swagat hai" at the Parliamentary party meeting in Delhi, after the party's victory in three states pic.twitter.com/gbtNrKhhaz — ANI (@ANI) December 7, 2023

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संसदीय दल की बैठक में बृहस्पतिवार को, हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी वहीं कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर कर दिया।

BJP National President JP Nadda ji welcomes PM Modi ji at the BJP Parliamentary Party meeting in Delhi, after the party sweeps polls in three states pic.twitter.com/kOtBUwmo3q — JB (@JBtwet) December 7, 2023

तेलंगाना में भी पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही भाजपा सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और 'स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है' के नारे लगाए।

'Modi Ji Ka Swagat Hai' echoes in the Meeting Hall as Prime Minister Shri @narendramodi enters for the Parliamentary Meeting in Delhi after the Bharatiya Janata Party's splendid victory in the recent Assembly Elections! pic.twitter.com/EiIkA6ZtQy — BJP (@BJP4India) December 7, 2023

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद मौजूद थे।

Glimpses from the National General Secretary Meeting, chaired by BJP National President Shri @JPNadda, at the BJP headquarters in New Delhi. pic.twitter.com/OeLRTxIUqL — BJP (@BJP4India) December 6, 2023

