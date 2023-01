Assembly election 2023: त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में विधानसभा में 60-60 सीटें, बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा, जानें नए मतदाताओं की संख्या

Highlights 31,700 विकलांग मतदाता शामिल हैं। 31.47 लाख महिला मतदाता हैं। 80+ मतदाता की संख्या 97,000 हैं।

नई दिल्लीः त्रिपुरा के आगामी विधानसभा चुनाव के तहत 16 फरवरी को मतदान होगा जबकि मेघालय और नगालैंड में एक ही दिन 27 फरवरी को मत डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों की घोषणा की।

There will be some polling stations managed completely by PwDs & women staff. Women will be in command in 376 PS across Nagaland, Meghalaya & Tripura: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar — ANI (@ANI) January 18, 2023

तीनों राज्यों की विधानसभाओं में 60-60 सीटें हैं। बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा होना जरूरी है। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में संयुक्त रूप से 62.8 लाख से अधिक मतदाता हैं। 31.47 लाख महिला मतदाता, 80+ मतदाता की संख्या 97,000 हैं और 31,700 विकलांग मतदाता शामिल हैं।

The term of Legislative Assemblies of three states - Nagaland, Meghalaya & Tripura are due to expire on March 12, March 15 & March 22, 2023 respectively. Elections are to be scheduled for 60 ACs in each state: CEC Rajiv Kumar pic.twitter.com/GtShue2zv5 — ANI (@ANI) January 18, 2023

3 राज्यों में चुनाव में भाग लेने के लिए 1.76 लाख से अधिक पहली बार वोट डालेंगे पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में इस साल सबसे पहले विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। त्रिपुरा में जहां भाजपा की सरकार है, वहीं नगालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की सरकार है।

Voting for Assembly elections in Tripura to be held on February 16 & in Nagaland & Meghalaya on February 27; results to be declared on March 2.#AssemblyElections2023https://t.co/V8eOZvhc5gpic.twitter.com/rRNKWeNjUq — ANI (@ANI) January 18, 2023

एनपीपी पूर्वोत्तर की एकमात्र पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता हासिल है। त्रिपुरा के आगामी विधानसभा चुनाव के तहत 16 फरवरी को मतदान होगा जबकि मेघालय और नगालैंड में एक ही दिन 27 फरवरी को मत डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में मतगणना दो मार्च को होगी। चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। नगालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है, वहीं मेघालय और त्रिपुरा की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमश: 15 और 22 मार्च को समाप्त हो रहा है।

