Assembly election 2023: त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को पड़ेंगे वोट, 2 मार्च को नतीजे, जानें सबकुछ

नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। तीनों विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मेघालय और नागालैंड चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होंगे और 2 मार्च को मतगणना होगी।

Voting for Assembly elections in Tripura to be held on February 16 & in Nagaland & Meghalaya on February 27; results to be declared on March 2. #AssemblyElections2023 https://t.co/V8eOZvhc5g pic.twitter.com/rRNKWeNjUq

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि त्रिपुरा चुनाव के लिए मतदान 16 फरवरी को होंगे और 2 मार्च को मतगणना होगी। त्रिपुरा चुनाव के लिए अधिसुचना 21 जनवरी को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथी 30 जनवरी है। तीन राज्य में 60 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए। 3 राज्यों में चुनाव में भाग लेने के लिए 1.76 लाख से अधिक पहली बार मतदाता बने हैं।

There are more than 62.8 lakh electors combined in Nagaland, Meghalaya & Tripura including - 31.47 lakh female electors, 97,000 80+ voters, and 31,700 PwD voters. Over 1.76 lakh first-time voters to participate in the elections in 3 states: CEC Rajiv Kumar pic.twitter.com/xnDne8TjQ1