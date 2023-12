असम सरकार ने राज्य के 1200 से अधिक मदरसों का बदला नाम बदलकर "मिडिल इंग्लिश स्कूल" रखा

Highlights मदरसों के नाम बदलने को लेकर असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने की घोषणा कहा- राज्य में 1,281 मदरसों का नाम बदलकर एमई (मध्य अंग्रेजी) स्कूल कर दिया गया है यह निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा पहले राज्य में सभी मदरसों को बंद करने का इरादा व्यक्त करने के बाद आया है

गुवाहाटी: हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार के पहले के फैसले के अनुसरण में, असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने घोषणा की है कि राज्य में 1,281 मदरसों का नाम बदलकर एमई (मध्य अंग्रेजी) स्कूल कर दिया गया है। पेगु ने कहा कि यह प्रक्रिया असम की शिक्षा प्रणाली के भीतर एकरूपता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित की गई है।

पेगु ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "एसईबीए (असम के स्कूल शिक्षा बोर्ड) के तहत सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप, एसईबीए ने आज एक अधिसूचना द्वारा 1,281 मदरसों के नाम को एमई स्कूलों में बदल दिया है।"

Consequent to conversion of all Govt and Provincialised Madrasa’s into general schools under SEBA, @SchoolEdnAssam has changed the names of 1281 ME Madrasas into ME School by a notification today. Here is the link for the list of schools. @himantabiswa@Samagra_Assam…