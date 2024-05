Bihar Lok Sabha Elections 2024: आपका आरक्षण, देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करेंगे!, राजद प्रमुख लालू यादव ने भाजपा पर बोला हमला, सतर्क और सावधान हो जाइए...

Highlights देश का संविधान नहीं रहेगा तो देश में लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। जानबूझकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिली हुई है। संविधान व आरक्षण विरोधी भाजपा को कड़ा सबक सिखाएं।

Bihar Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव की जारी गहमागहमी के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बयानों तीर चलाकर भाजपा और पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण खत्म करने की साजिश को लेकर भाजपा पर करारा प्रहार किया है। लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्यारे देशवासियों, सतर्क और सावधान हो जाइए! भाजपा आपका आरक्षण, देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करने पर तुल गया है।

लालू ने आगे लिखा है कि देश का संविधान नहीं रहेगा तो देश में लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। आप देश के समान रूप से नागरिक भी नहीं रहेंगे। आप ऐसे नागरिक नहीं रहेंगे जिनके पास अधिकार होंगे, संवैधानिक सुरक्षा और उपचार के उपाय हों. आप चंद लोगों के गुलाम मात्र रह जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि संविधान है तो आरक्षण है और आरक्षण है तो गैर बराबरी, उत्पीड़न एवं अत्याचार से सुरक्षा है।

समानता का भाव है, उपचार है। भाजपाई चाल चरित्र से समता विरोधी हैं। ये लोग संविधान व आरक्षण खत्म कर समाज में गैर बराबरी बढ़ा लोगों को पुनः मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। बार-बार भाजपा के नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। नया संविधान बनाना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं।

लेकिन आरक्षण और संविधान विरोधी बयानबाजी पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी भी नेता और प्रत्याशी पर कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लालू ने पत्र में आगे लिखा है कि स्पष्ट दिखता है उन्हें जानबूझकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिली हुई है। अपने ऐसे बयानों से भाजपाई लोग आरक्षण और संविधान के प्रति आपकी गंभीरता, सजगता और प्रतिबद्धता को जांचते हैं।

अगर आज आप संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में अपना योगदान नहीं करेंगे तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां उसी प्रताड़ना और उपेक्षा के दुष्चक्र को जियेंगे। जिसे कभी आपके पूर्वजों ने जिया था। आपके उलाहना, उत्पीड़न और अभाव के पुराने दिन वापस आएंगे और हाथ मलने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा। अंत में लालू यादव ने पत्र में लिखा है कि इसलिए लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और संविधान व आरक्षण विरोधी भाजपा को कड़ा सबक सिखाएं।

