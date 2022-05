असम: हिरासत में कथित मौत के पीड़ित की पत्नी सहित पांच पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज, नाबालिग बेटी पर भी थाने में आग लगाने का आरोप

By विशाल कुमार | Published: May 24, 2022 07:33 AM

एक मछली व्यापारी सफीकुल इस्लाम की कथित तौर पर हिरासत में मौत के बाद सलोनाबोरी गांव के लगभग 40 लोगों की भीड़ ने शनिवार दोपहर ढिंग क्षेत्र में बटाद्रवा पुलिस स्टेशन के एक हिस्से में आग लगा दी थी।

