Asian Champions Trophy: भारत ने कोरिया को 4-1 से दी मात, अब फाइनल में चीन से करेगी दो-दो हाथ

Highlights Asian Champions Trophy: भारत ने 4-1 से दक्षिण कोरिया को हराया Asian Champions Trophy: इसी के साथ इंडिया पुरुष हॉकी टीम फाइनल में पहुंची Asian Champions Trophy: और अब उसका मुकाबला चीन से होने जा रहा है

Asian Champions Trophy: भारतीय हॉकी टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। इसी के साथ टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर गई, जहां इसका मुकाबला चीन से होने जा रहा है। दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। चैंपियंस ट्रॉफी के आज के कड़े मुकाबले के पहले क्वार्टर में उत्तम सिंह और दूसरे में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल किया। भारत इस टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया को दूसरी बार हराने में सफल रहा।

𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐅𝐥𝐚𝐬𝐡: 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐦 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐨𝐟 𝐇𝐨𝐜𝐤𝐞𝐲 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐲 𝐢𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚.



India thrash South Korea 4-1 in Semis with skipper Harmanpreet scoring a brace; Jarmanpreet & Uttam scored one goal each. #HACT2024pic.twitter.com/14h4b7CqUi