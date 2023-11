Deepfake Issue: IT मंत्री अश्वनी वैष्णव ने डीपफेक पर दिया बयान, "मौजूदगा कानून में संशोधन या बनेगा नया नियम बनाएगी सरकार"

Highlights डीपफेक विवाद पर कबीना मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, जल्द ही इस पर रोक लगाएगी सरकार या तो नए कानून बनाया जाएगा या फिर मौजूदा कानून में संशोधन होगा वहीं, पिछले दिनों सारा तेंदुलकर ने भी सरकार से अपील की थी

नई दिल्ली: सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने डीपफेक पर कहा कि जल्द ही इसपर रोक लगाने के लिए नया कानून सरकार लाएगी। उन्होंने कहा कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले से सोशल मीडिया पर बने कानून में संशोधन कर सरकार इसके लिए नियम बनाएगी या फिर नई तरह से पूरा कानून बन सकता है। उन्होंने कहा कि डीपफेक वीडियो बनाने सोशल मीडिया पर यूजर्स और उन सभी को होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म को भी दंड की श्रेणी में रखा जाएगा।

डीपफेक एक तरह से लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यह समाज और संस्थानों में विश्वास तोड़ सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नैसकॉम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के अन्य प्रोफेसरों सहित कई हितधारकों के साथ अपनी बैठक के बाद आईटी मंत्री ने कहा, ''ये समाज और उसके संस्थानों में विश्वास को कमजोर कर सकते हैं।''

