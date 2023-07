राजस्थान: कैबिनेट से राजेंद्र सिंह गुढ़ा को हटाने पर सीएम अशोक गहलोत ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Highlights अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर मणिपुर घटना को लेकर हमला बोला। राजस्थान कैबिनेट से राजेंद्र सिंह गुढ़ा को हटाने वाले मुद्दे पर भी गहलोत बात करते हुए नजर आए।

जयपुर:राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, उससे राजस्थान की भावनाएं आहत हुई हैं।

#WATCH | Rajasthan CM Ashok Gehlot says "The way Prime Minister Narendra Modi said that the CMs of Rajasthan and Chhattisgarh should take care of the law and order situation in the state has hurt the sentiments of Rajasthan" pic.twitter.com/DrtStAF8Kl — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 22, 2023

उन्होंने आगे कहा, "अगर पीएम मोदी मणिपुर नहीं जा सकते तो उन्हें बैठक बुलाकर मणिपुर के हालात की समीक्षा करनी चाहिए थी। मैंने पहली बार देखा है कि कोई प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कर्नाटक, राजस्थान और अन्य स्थानों का दौरा कर रहे हैं लेकिन मणिपुर का नहीं। मणिपुर में उनकी सरकार है, सोचिए अगर कांग्रेस वहां सत्ता में होती तो वे क्या-क्या कहते।"

#WATCH | Rajasthan CM Ashok Gehlot says "If PM Modi could not visit Manipur, he should have called a meeting and reviewed the situation in Manipur. For the first time, I have seen that a Prime Minister is visiting Karnataka, Rajasthan and other places for elections but not… pic.twitter.com/S1zxRvxUlF — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 22, 2023

वहीं, राजस्थान कैबिनेट से राजेंद्र सिंह गुढ़ा को हटाने वाले मुद्दे पर भी सीएम अशोक गहलोत बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और हम इस पर आपस में चर्चा करेंगे। बता दें कि गहलोत ने शुक्रवार रात प्रदेश के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया। गुढ़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में महिला अत्याचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा था, इसके कुछ ही घंटे बाद यह कार्रवाई हुई है।

#WATCH | On removing Rajendra Singh Gudha from the Rajasthan cabinet, CM Ashok Gehlot says "This is our internal matter and we will discuss this among ourselves" pic.twitter.com/YTIVAUD4Qj — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 22, 2023

