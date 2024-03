Asansol Lok Sabha Seat: 'आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा', पवन सिंह ने बताई यह वजह

Highlights बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की आसनसोल से पवन सिंह को लोकसभा का टिकट दिया गया पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया

Asansol Lok Sabha Seat:भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता पवन सिंह आसनसोल लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया एकाउंट से दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन किसी कारण वश में आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। मालूम हो कि पवन सिंह के नाम की घोषणा दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालाय से की गई थी।

शनिवार को बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव के लिए जारी पहली लिस्ट में भोजपुरी के दिग्गज नेता पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दी गई थी। टिकट पाने के बाद पवन सिंह ने खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी का एक सिपाही हूं। बीजेपी ने मुझ पर विश्वास दिखाया है। इसके लिए मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद करता हूं। लेकिन, 24 घंटे के भीतर पवन सिंह ने अपना मन बदल लिया है। कल तक जो आसनसोल से चुनाव जीतने के दम भर रहे थे। वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे।

पवन का विरोध हो रहा था

बीजेपी की टिकट मिलने के बाद पवन सिंह के द्वारा बंगाल की महिलाओं पर गाए गानों और फिल्मों को बैनर-पोस्टर साझा कर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा था। मीडिया गलियारों में चर्चा है कि बंगाल में लोगों के विरोध के बाद पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पवन सिंह को विरोध पूर्व में आसनसोल से सांसद रहे बाबुल सुप्रियो ने भी किया था।

आसनसोल पर होने वाली थी शत्रुघ्न सिंन्हा से टक्कर

आसनसोल से मौजूदा समय में यहां से टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिंन्हा हैं। पवन के चुनाव नहीं लड़ने पर देखना होगा कि सिन्हा के खिलाफ बीजेपी किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी।

