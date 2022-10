भारत के UNHRC में वोट से दूर रहने पर ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, पूछा- क्या वो शी जिंगपिंग को अपमानित करने से इतना डरते हैं कि...

Highlights मोदी पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने पूछा कि क्या वो शी जिनपिंग को अपमानित करने से डरते हैं? भारतीय पक्ष ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर बहस की मांग करने वाले मसौदा प्रस्ताव से दूर रहने के अपने फैसले पर स्पष्टीकरण की पेशकश नहीं की। अंतिम वोट चीन के पक्ष में गया, जिसमें यूएनएचआरसी के 19 सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया और भारत, मलेशिया और यूक्रेन सहित 11 सदस्यों ने भाग नहीं लिया।

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह बताने के लिए कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर बहस के लिए बुलाए गए एक मसौदा प्रस्ताव पर क्यों परहेज किया। मोदी पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने पूछा कि क्या वो शी जिनपिंग को अपमानित करने से डरते हैं?

एआईएमआईएम अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा, "क्या पीएम मोदी साहब एक महत्वपूर्ण वोट से दूर रहने का विकल्प चुनकर उइघुर मुद्दे पर यूएनएचआरसी में चीन की मदद करने के भारत के फैसले का कारण बताएंगे? क्या वह शी जिंगपिंग को अपमानित करने से इतना डरते हैं, जिनसे वह 18 बार मिले थे, कि भारत सही के लिए नहीं बोल सकते?" कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला बोला।

Will the PM Modi saheb explain the reason for India’s decision to help China out in the UNHRC on the Uighur issue by choosing to abstain from an important vote? Is he so scared of offending Xi Jingping, whom he met 18 times, that India can’t speak for what is right? https://t.co/TJNy3Ffn2w