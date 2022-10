पीएम मोदी के 'कबूतरों से चीतों को रिहा करने तक' के बयान पर ओवैसी ने बोला हमला, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा चीतों के अलावा बलात्कारियों को भी रिहा करती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने कबूतरों को रिहा करने से लेकर चीतों को रिहा करने तक का लंबा सफर तय किया है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि दोषियों को छूट दी गई क्योंकि उन्होंने जेल में 14 साल पूरे कर लिए थे और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था।

हैदराबाद: बिलकिस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के लिए गुजरात सरकार के केंद्र से इजाजत लेने संबंधी खबरें आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। हाल ही में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि दोषियों को छूट दी गई क्योंकि उन्होंने जेल में 14 साल पूरे कर लिए थे और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश ने कबूतरों को रिहा करने से लेकर चीतों को रिहा करने तक का लंबा सफर तय किया है। इसपर ओवैसी ने सूची में 'बलात्कारियों' को भी जोड़ा। सीबीआई बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषियों रिहा करने के फैसले के खिलाफ थी, जबकि गुजरात सरकार ने कहा कि उन्हें अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया गया।

Item 1 on Gujarat BJP 2022 manifesto:



Promise to release all “sanskari” rapists & killers on every national holiday if re-elected.