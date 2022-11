लॉ कमीशन की स्वतंत्रता को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने किया सवाल, जानिए क्या कहा

Highlights असदुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन की स्वतंत्रता को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं लॉ कमीशन की स्वतंत्रता के बारे में एक सवाल उठा रहा हूं, जिसे एक स्वतंत्र संगठन माना जाता है। ओवैसी ने कहा कि 2018 में जब जस्टिस बीएस चौहान इसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है।

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को लॉ कमीशन की स्वतंत्रता को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा, "मैं लॉ कमीशन की स्वतंत्रता के बारे में एक सवाल उठा रहा हूं, जिसे एक स्वतंत्र संगठन माना जाता है। उनका मुख्य कार्य स्वतंत्र विशेषज्ञ को कानूनी सलाह देना है। 2018 में जब जस्टिस बीएस चौहान इसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है।"

I'm raising a question about independence of law commission, which is supposed to be an independent organisation. Their main task is to give independent expert legal advice. In 2018, when Justice BS Chauhan was its Chairperson,he said no need for UCC: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/0gX1OUCmpn