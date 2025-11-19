'यह आतंकवाद है और कुछ नहीं', आतंकी उमर के वीडियो पर ओवैसी ने दिया जवाब
By अंजली चौहान | Updated: November 19, 2025 12:45 IST2025-11-19T12:45:51+5:302025-11-19T12:45:56+5:30
Owaisi on Umar Nabi Video: सोशल मीडिया पर प्रसारित एक अज्ञात वीडियो में दिल्ली में आत्मघाती बम विस्फोट के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है।
Owaisi on Umar Nabi Video:दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट के आरोपी का वीडियो सामने आने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुसाइड करना इस्लाम में हराम है और बेगुनाहों को मारना "बड़ा गुनाह" है। आतंकवादी के इस दावे का जवाब देते हुए कि सुसाइड बम धमाके के कॉन्सेप्ट को गलत समझा गया है, ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली धमाकों के आरोपी उमर नबी का एक बिना तारीख वाला वीडियो है जिसमें वह सुसाइड बम धमाके को 'शहादत' बता रहा है, और इसे 'गलत समझा गया' है। इस्लाम में सुसाइड करना हराम है, और बेगुनाहों को मारना एक बड़ा गुनाह है। ऐसे काम देश के कानून के भी खिलाफ हैं। उन्हें किसी भी तरह से 'गलत नहीं समझा गया' है। यह आतंकवाद है और कुछ नहीं।"
AIMIM चीफ ने दिल्ली धमाके से जुड़े टेरर मॉड्यूल और नेशनल कैपिटल के पास विस्फोटकों की भारी बरामदगी पर भी केंद्र से सवाल किया। उन्होंने पूछा, "ऑपरेशन सिंदूर और महादेव (केंद्रीय गृह मंत्री) के दौरान अमित शाह ने संसद को भरोसा दिलाया था कि पिछले छह महीनों में कोई भी लोकल कश्मीरी टेरर ग्रुप में शामिल नहीं हुआ है। फिर यह ग्रुप कहाँ से आया? इस ग्रुप का पता न लगा पाने के लिए कौन ज़िम्मेदार है?"
उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया पर अब एक बिना तारीख वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बात कर रहा है। उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, "सबसे गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट में से एक वह कॉन्सेप्ट है जिसे सुसाइड बॉम्बिंग कहा गया है। यह एक शहादत वाला ऑपरेशन है... जिसे इस्लाम में जाना जाता है। अब, इसमें कई विरोधाभास हैं; इसके खिलाफ कई तर्क दिए गए हैं।"
10 नवंबर की शाम को, उमर जिस हुंडई i20 कार को चला रहा था, उसमें लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हो गया। धमाके में 13 लोग मारे गए और 20 अन्य घायल हो गए। धमाके की जांच में पता चला कि उमर फरीदाबाद में विस्फोटकों की बड़ी बरामदगी से जुड़ा था। वह डॉक्टरों जैसे बहुत पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स वाले एक नए टेरर मॉड्यूल का सदस्य पाया गया।
उमर की इंग्लिश में फ्लूएंसी और वीडियो में उसके आइडिया को भारत में टेररिज्म का नया चेहरा माना जा रहा है: पढ़ा-लिखा, रेडिकल और कैलकुलेटिव। लेकिन उसके रेडिकल आइडिया और इस्लामिक शिक्षाओं को आसानी से अपनाने को मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से ही आवाज़ों ने चुनौती दी है। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर खुहामी ने कहा है कि इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग हराम है।
उन्होंने कहा, "जब इस्लाम में सुसाइड हराम है तो सुसाइड बॉम्बिंग भी उतनी ही हराम है, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। इसमें न सिर्फ अपनी जान लेना बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना और मारना भी शामिल है। इस्लाम सुसाइड को सख्ती से मना करता है, और सुसाइड बॉम्बिंग इसमें बेगुनाह लोगों की हत्या को भी जोड़ देता है, जिससे यह भगवान की नजर में और भी बड़ा गुनाह बन जाता है।"
खुहामी ने आगे कहा, "इस्लाम या कुरान में सुसाइड बॉम्बिंग की कोई लेजिटिमेसी या जस्टिफिकेशन नहीं है। इस्लामिक शिक्षाएं किसी भी हालत में आम लोगों को टारगेट करने की इजाज़त नहीं देतीं।"