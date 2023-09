अडानी से मिले शरद पवार, बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, 'राहुल गांधी की कोई नहीं सुनता'

Highlights राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को अहमदाबाद में गौतम अडानी से मुलाकात की वे दोनों अहमदाबाद में भारत के पहले लैक्टोफेरिन प्लाट के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे पूनावाला ने कहा, इंडिया में कोई भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता

अहमदाबाद: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को अहमदाबाद में गौतम अडानी से मुलाकात की। वे दोनों अहमदाबाद में भारत के पहले लैक्टोफेरिन प्लाट के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे। रिपोर्टों के अनुसार, बाद में पवार ने अहमदाबाद में अडानी के आवास और कार्यालय का दौरा किया।

पवार ने ट्विटर पर पोस्ट किया, "श्री गौतम अडानी के साथ गुजरात के वासना, चाचरवाड़ी में भारत के पहले लैक्टोफेरिन प्लांट एक्सिमपॉवर का उद्घाटन करना सौभाग्य की बात थी।" यह बैठक राहुल गांधी के अडानी पर लगातार हमले के बीच हुई है और ऐसे समय में जब विपक्षी गुट इंडिया 2024 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई की तैयारी कर रहा है। शरद पवार इंडिया गुट के एक प्रमुख नेता हैं और वह मुंबई में गठबंधन की आखिरी बैठक के मेजबान थे।

It was a privilege to inaugurate India’s first Lactoferrin Plant Exympower in Vasna , Chacharwadi , Gujarat along with Mr. Gautam Adani pic.twitter.com/G5WH9FaO5f

कार्यक्रम की तस्वीरें, जो केवल शरद पवार के हैंडल से पोस्ट की गई थीं, को साझा करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि तस्वीर हजारों शब्द कहती है, लेकिन केवल तभी जब राहुल गांधी उन्हें सुनने के इच्छुक हों। पूनावाला ने कहा, भारत में कोई भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता।

I just hope that Sharad Pawar ji won’t be abused by likes of Alka Lamba again merely because nobody in INDI Alliance takes @RahulGandhi or his utterances seriously. This picture speaks a thousand words provided Rahul Gandhi is willing to listen 👂 pic.twitter.com/UYFA3EnoIr