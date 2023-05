आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में सीबीआई ने समीर वानखेड़े को 18 मई को पूछताछ के लिए बुलाया

Highlights आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ीं सीबीआई ने 18 मई को पूछताछ के लिए बुलाया समीर वानखेड़े पर जबरन वसूली का आरोप है

नई दिल्ली: मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में सीबीआई ने 18 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। समीर वानखेड़े से मुंबई में पूछताछ होगी। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाने से बचाने के लिए 25 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप है।

Corruption case related to Aryan Khan drugs cruise case | CBI summons former Mumbai NCB zonal director Sameer Wankhede, asking him to appear before them tomorrow, 18th May in Mumbai.



(File photo) pic.twitter.com/tVNNPVZEr7