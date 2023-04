केजरीवाल ने लिखा एमके स्टालिन को पत्र, कहा- भारत में लोकतंत्र पर हर दिन हमला हो रहा है

Highlights अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को समर्थन का पत्र लिखा पत्र में कहा- भारत में लोकतंत्र पर हर दिन हमला हो रहा है कहा- गैर-बीजेपी शासित सरकारों के राज्यपाल/उपराज्यपाल दखल देते हैं

नई दिल्ली: दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के एक दिन बाद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने शनिवार, 15 अप्रैल को राज्यपाल आरएन रवि के साथ राज्य सरकार के टकराव को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को समर्थन का पत्र लिखा। एमके स्टालिन को लिखे गए समर्थन पत्र में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि 'भारत में लोकतंत्र हर दिन आघात झेल रहा है।'

We condemn the actions of Centre & its representatives to usurp & constrain powers of non-BJP State Govts. I support Shri @mkstalin's efforts. We will also table a resolution in Delhi Vidhan Sabha urging the Centre to fix time limits for Governors/LG to carry out their functions. pic.twitter.com/jHizPTmL0U