लुटियंस दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर-5 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित बंगले में रह रहे मनीष सिसोदिया

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार से लुटियंस दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर पांच में रहेंगे। आप मुख्यालय के नजदीक स्थित यह बंगला आधिकारिक तौर पर पंजाब से पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। इससे पहले दिन में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित एक बंगले में रहने चले गए। पार्टी नेताओं ने बताया कि यह आवास आप के राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह का आधिकारिक आवास था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं को बताया, ‘‘केजरीवाल शुक्रवार को पंजाब से आप सदस्य अशोक मित्तल के 5, फिरोजशाह रोड स्थित आवास में चले जाएंगे।’’ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल द्वारा उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास को छोड़ने का फैसला करने के बाद सांसदों, विधायकों और पार्षदों समेत पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें अपने आवास देने की पेशकश की थी।

VIDEO | Delhi: AAP convener Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) is likely to move to his new residence - 5, Firozeshah Road - soon.



Arvind Kejriwal, who had resigned as the Delhi chief minister last month, had said that he would vacate the official Flagstaff Road residence during… pic.twitter.com/48lkY5QGD9 — Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2024

Bungalow No. 5 at Lutyen's Delhi to be #ArvindKejriwal's new home



Former CM likely to vacate the CM residence tomorrow. Visuals from 5, Ferozshah Road residence where he is likely to shift.



Read here 🔗 https://t.co/P262FiYVxUpic.twitter.com/l5XAAg5LRd — The Times Of India (@timesofindia) October 3, 2024

केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित आवास में 2015 से मुख्यमंत्री के तौर पर रह रहे थे। केजरीवाल का नया आवास रविशंकर शुक्ला लेन स्थित आप मुख्यालय के नजदीक है। इस आवास में वह अपने परिवार के साथ रहेंगे। पार्टी नेताओं ने बताया कि नयी दिल्ली क्षेत्र केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र भी है और वहां रहते हुए वह दिल्ली और अन्य राज्यों में आगामी चुनावों के लिए आप के अभियान की देखरेख करेंगे।

AAP chief Arvind Kejriwal to relocate to 5 Ferozeshah Road near Mandi House. India Today's @tweets_amit explains why this particular address has been chosen for Kejriwal. #ReporterDiarypic.twitter.com/uLhy4Hlr9h — IndiaToday (@IndiaToday) October 3, 2024

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला करके सभी को चौंका दिया था। वह कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में पांच महीने से अधिक समय तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। उन्होंने इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि वह अगले साल फरवरी में संभावित दिल्ली विधानसभा चुनावों में जनता से ‘‘ईमानदारी का प्रमाण पत्र’’ मिलने के बाद ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। छह फ्लैगस्टाफ रोड स्थित जिस आवास में केजरीवाल अपनी पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता सहित अपने परिवार के साथ रहते थे।

उसके पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे ‘‘शीशमहल’’ करार दिया था। पार्टी नेताओं ने कहा कि सिसोदिया ने अपने परिवार के साथ मथुरा रोड स्थित एबी-17 बंगले को छोड़ दिया, जो पहले उन्हें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के रूप में आवंटित किया गया था।

मार्च 2023 में आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद यह बंगला दिल्ली सरकार की मंत्री और अब मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि आतिशी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र के घर में रहती हैं, जबकि सिसोदिया और उनका परिवार मथुरा रोड स्थित बंगले में रह रहा था।

उन्होंने कहा कि आतिशी का नया आवास अभी तय नहीं हुआ है, जिन्हें हाल ही में 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करायी गई है। उन्होंने कहा कि वह मथुरा रोड स्थित आवास को अपने पास रख सकती हैं या 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले में जा सकती हैं।

