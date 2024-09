Arvind Kejriwal bail: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर SC ने अपना आदेश रखा सुरक्षित, दी ये बड़ी दलीलें

Highlights Arvind Kejriwal bail updates: अरविंद केजरीवाल केस में SC ने अपना फैसला सुरक्षित रखा Arvind Kejriwal bail updates: दूसरी तरफ दिल्ली HC ने 11 सितंबर तक बढ़ाई हिरासत Arvind Kejriwal bail updates: केजरीवाल ने इसे ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

Arvind Kejriwal bail updates:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दाखिल याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, इसमें सीएम ने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत की मांग कोर्ट से की थी। दूसरी तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी। केजरीवाल ने इसी फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, जिसने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।

केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत की मांग की है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की तरफ से दिनभर दलीलें पेश की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार इस बात का जिक्र किया कि एक जमानत के मामले में बहुत समय लग गया।

Supreme Court reserves order on the plea filed by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal seeking bail in the CBI corruption case stemming from the alleged excise policy scam.