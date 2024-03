Arvind Kejriwal Arrested: "अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं सोच हैं"..., पंजाब CM भगवंत मान का ED पर फूटा गुस्सा, दे दी चुनौती

Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी संयोजक के गिरफ्तारी के बाद से आप पार्टी के नेताओं में आक्रोश की भावना है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर कथित साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस बीच, आप नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ईडी और मोदी सरकार पर गुस्सा फूटा है। भगवंत मान ने ट्वीट के जरिए सरकार को चुनौती दी है। पंजाब सीएम ने लिखा, "अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे पर उनकी सोच को कैसे कैद करोगे... "

भगवंत मान ने केजरीवाल का समर्थन करने की बात कही और कहा, "अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच है और हम अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं... इंकलाब जिंदाबाद।"

गौरतलब है कि गुरुवार देर रात गिरफ्तारी के बाद आद अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कराया जाएगा। साथ ही कोर्ट में सुनवाई भी तय की गई है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। केजरीवाल किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद आई।

#WATCH | Delhi: A team of doctors arrives at the ED office for the medical examination of Delhi CM and AAP National Convenor Arvind Kejriwal. pic.twitter.com/LE8ACDl09a

आम आदमी पार्टी ने आज भाजपा कार्यालयों के बाहर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन बुलाया है। इस बीच, जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को ईडी अदालत में पेश करेगी। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, "बीजेपी ने एजेंसियां भेजकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया...यह लोकतंत्र की हत्या है।"

गोपाल राय ने कहा, ''कल सुबह 10 बजे हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।''

यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, गोपाल राय ने कहा, "कल एक खुला विरोध है। जो भी तानाशाही के खिलाफ है, उन सभी का इसमें शामिल होने के लिए स्वागत है।" वहीं आप नेता आतिशी ने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के सदस्यों से समर्थन का आश्वासन दिया है।

#WATCH | Delhi Minister and AAP leader Gopal Rai says, "If the BJP thinks that they can finish the Aam Aadmi Party and threaten the entire Opposition by arresting Arvind Kejriwal, then they are wrong...A battle has begun. We have decided that we will stage a protest at the BJP… pic.twitter.com/PWRK4kqmuJ