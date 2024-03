Arvind Kejriwal Arrested: जेल या बेल? अरविंद केजरीवाल के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत की मांग करने वाली ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शीघ्र ही आदेश पारित कर दिया जाएगा।

Delhi Rouse Avenue Court's Special Judge reserves the order on the ED application seeking 10 days custodial remand of CM Arvind Kejriwal in the excise policy case. The order will be passed shortly. — ANI (@ANI) March 22, 2024

सुनवाई के दौरान ईडी ने अपने पक्ष में कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष कहा कि केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे। ईडी ने कहा, "सीएम अरविंद केजरीवाल शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता और सरगना हैं।"

Enforcement Directorate seeks 10 day custody of Delhi CM Arvind Kejriwal in liquor policy case https://t.co/DwSzsPSuEZ — ANI (@ANI) March 22, 2024

#WATCH | Enforcement Directorate produces Delhi CM Arvind Kejriwal before Rouse Avenue court following his arrest yesterday pic.twitter.com/HgpU6vIlm7 — ANI (@ANI) March 22, 2024

ईडी द्वारा गुरुवार देर रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किये जाने के बाद शुक्रवार सुबह उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। उसके बाद शुक्रवार दोपहर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ आप मुख्यमंत्री की ओर से विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका दायर की थी लेकिन बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को सूचित किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने याचिका वापस लेने का फैसला किया है। सिंघवी ने कहा कि वापसी जरूरी है क्योंकि यह केजरीवाल की चल रही रिमांड कार्यवाही के साथ टकराव है।

सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा, "चूंकि दिन के अंत में ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड की कार्यवाही शीर्ष अदालत में सुनवाई के साथ टकराएगी, इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड कार्यवाही का विरोध करेंगे और फिर एक अन्य याचिका के साथ शीर्ष अदालत में वापस आएंगे।

Solicitor General Tushar Mehta, appearing for Enforcement Directorate (ED), tells Supreme Court that as Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has withdrawn his plea from the apex court, he will be produced by ED before the trial court for remand.



Solicitor General says that he… — ANI (@ANI) March 22, 2024

न्यायमूर्ति खन्ना ने सिंघवी से कहा, "आप वहां (ट्रायल कोर्ट से पहले) जा सकते हैं। बस रजिस्ट्री को एक ई-मेल लिखें। हम देखेंगे।" यह कदम न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा सिंघवी को बताए जाने के कुछ घंटों बाद आया कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिन के दौरान तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ता आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। इस बीच, इंडिया गठबंधन ने भी आप पार्टी को अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

VIDEO | Police use water cannons to disperse the AAP workers, protesting against the ED arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal, in Chandigarh. pic.twitter.com/W8si964g95 — Press Trust of India (@PTI_News) March 22, 2024

Web Title: Arvind Kejriwal Arrested Jail or bail? Rouse Avenue Court reserves verdict in Arvind Kejriwal case